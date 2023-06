Keukenbouwer Herman Maes heeft grote toekomstplannen: “Ik ga opnieuw professionele keukens ontwerpen en zelf maken”

Herman Maes, ontwerper van topkeukens, wil zijn huidige visie op de toekomst van de restaurantkeuken omzetten in unieke realisaties: de innovatieve keuken. Hij wil dat doen samen met een nieuw team medewerkers.

“Ik wil mijn expertise en creativiteit verder laten groeien en ook mijn vakkennis doorgeven aan een jong team van medewerkers waarmee ik samen zal werken. Samen wil ik die expertise aanbieden aan de chefs en toekomstige chefs om hen te adviseren in de realisatie van hun keuken voor morgen”, duidt Herman Maes.

“Ik miste de keuken en voel me klaar om een nieuw hoofdstuk te schrijven”

Dit onder de noemer ‘Herman Maes Kitchen Expert’, de opvolger van Maes Inox Harelbeke. Dat was halfweg de jaren 90 een naam als een klok. Het familiebedrijf produceerde inductiefornuizen onder eigen merk Ben Martin, grootkeukens en keukenmateriaal op maat, voor horeca, instellingen, scholen en bedrijven. 30 procent gaskeukens en 70 procent inductiekeukens. Maes Inox groeide uit tot een gerenommeerde topontwerper en -bouwer van keukens voor de sterrenrestaurants en -chefs. Herman Maes bouwde 1.426 keukens in elf verschillende landen. Denk onder meer aan Peter Goossens, Tim Boury, Viki Geunes, de broers Boxi, Sergio Herman en René Redezpi van Noma in Kopenhagen, het beste restaurant ter wereld. In 2020 fusioneerde zijn bedrijf Maes Inox met keukenbouwer Bossuyt uit Kuurne. “Het was een heel hectische periode. Ik beloofde toen mij drie jaar uit de keukenwereld te houden en ik koos een andere weg”, aldus Herman.

Creatief en innovatief

De voorbije drie jaar maakte Herman Maes sculpturen in hout, natuursteen en inox. “Ik produceerde ook kleine kwalitatieve woonunits met ons merk Casa Moa, samen met mijn dochter Stephanie.”

Intussen zijn de drie jaar voorbij en Herman borrelt van de nieuwe ideeën. “Ik ga opnieuw professionele keukens ontwerpen en zelf maken: de innovatieve keuken die trends en ontwikkelingen volgt op gebied van technologie, duurzaamheid en efficiëntie”, vertelt Herman, die 27 jaar ervaring heeft in keukens ontwerpen en bouwen. “Het draait rond een flexibele indeling, verstelbare werkstations en ruimtegebruik, een milieuvriendelijk ontwerp. Duurzaamheid wordt een belangrijk aspect in de keuken van de toekomst. Denk maar aan energiezuinige verlichting en apparatuur, waterbesparende systemen, recycleringsoplossingen en duurzaam materiaal zoals inox, hout en natuursteen.”

Ook een ergonomisch ontwerp is een aandachtspunt in de toekomst voor het welzijn van het personeel. Ook de normen rond hygiëne en voedselveiligheid blijven voortdurend veranderen. “Ik miste de keuken en voel me klaar om een nieuw hoofdstuk te schrijven, samen met onder meer mijn dochter Stephanie en Paul Gelders, de man die mee aan de wieg stond van de GaultMillau.”

De productie van de keukens is voorzien binnen vijf maanden. “We zoeken nog productontwikkelaars, 3D-tekenaars en lassers”, besluit Herman.