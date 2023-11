Kerstboom versieren en het goede doel steunen? Koop een glazen kerstbubbel voor MamaStart in Brugge

Het is uitgegroeid tot een van Brugges eindejaarstradities: als het einde van het jaar nadert, verkoopt glasrestauratrice Birgit Verplancke glazen kerstboomfiguurtjes voor mensen die het moeilijker hebben. Na de wolkjes voor Boven De Wolken, sneeuwvlokjes voor Time for Lume en ‘ijsperen’ Trefpunt Stan, lanceert ze nu kerstbubbels voor MamaStart.

Daar is de kerstperiode, daar zijn de glazen kerstboomfiguurtjes voor het goede doel van Birgit Verplancke. Dit jaar ontwerpt de befaamde glasrestaurtrice een ‘kerstbubbel’. “Een kerstbubbel voor de bubbeltjes”, legt Birgit Verplancke de keuze uit.

“Dit jaar zal de opbrengst van de jaarlijkse actie gaan naar MamaStart, een organisatie die hulp biedt aan jonge moeders en gezinnen die in financiële problemen komen. Tijdens onze zoektocht naar een goed doel, kwam we terecht op de website van de organisatie.”

“Daar lazen we de prangende tekst dat ze gesloten waren om zich te kunnen focussen op de financiële kant om het voortbestaan van de vzw te kunnen verzekeren… De keuze was dan ook snel gemaakt. We vinden dat kleine bubbels nooit de dupe mogen worden van de situatie waarin de ouders zijn geraakt. Iedereen verdient een gelijke kans van bij het begin.”

Een kerstbubbel is een stuk in elkaar gesmolten stuk glas, waarin een verschillende afbeelding zal staat. “Dit gaat van illustratieve zaken tot abstracte lijnen. Eén kerstbubbel kost 12 euro, de winst gaat integraal naar Mamastart. En wie meer bubbels koopt, zal een mooie korting krijgen.”

De kerstbubbel is het vierde figuurtje dat Birgit Verplancke ontwikkelt voor het goede doel. Eerder ontwierp ze al wolkjes voor Boven De Wolken, sneeuwvlokjes voor Time for Lume en ‘ijsperen’ Trefpunt Stan. “Deze figuurtjes blijven we verder produceren en verkopen om de respectievelijke goede doelen te steunen.” (ON)