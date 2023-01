Kelly opent trimsalon voor konijnen en katten in Slyps

De 30-jarige Kelly Vervisch woont sinds kort langs de Waterstraat 57 in Slypskapelle. Al enkele jaren runt ze in bijberoep haar initiatief ‘Fur & Friends’.

Kelly startte met Fur & Friends toen ze in Roeselare woonde. “Later verhuisde ik naar Westrozebeke en sinds kort woon ik in Slypskapelle, maar Fur & Friends is altijd blijven bestaan en de klanten volgen me ook telkens.”

Bij Fur & Friends kunnen dierenliefhebbers met hun favoriete huisdier voor tal van zaken terecht. “Zo volgde ik in Nederland een speciale opleiding. Dankzij die opleiding kunnen zowel katten als konijnen nu bij mij in het trimsalon terecht. Het trimmen van konijnen is niet iets alledaags, maar vachtverzorging is bij die dieren heel belangrijk.” Daarnaast is Kelly ook dierenoppas aan huis. Mensen die niet voor hun dieren kunnen zorgen, kunnen haar altijd contacteren. “Daarnaast bied ik ook postoperatieve zorgen aan. Na een operatie is het belangrijk dat diertjes goed verzorgd worden. Maar door werk- of vakantie-omstandigheden is dat vaak niet gemakkelijk. De dieren kunnen dan ook bij mij terecht.”

Meer informatie omtrent Fur & Friends is te vinden via de Facebookpagina ‘Furandfriends1’ via het mailadres furandfriends@hotmail.com of via telefoonnummer 0499 81 28 03.

(BF)