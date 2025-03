Keep Fit pakt uit met virtual reality

Bowlingcentrum Keep Fit heeft het assortiment aan spelen uitgebreid. Zo is er onder meer een aanbod aan virtual reality games voor jong en oud. Het spelletje wordt gespeeld met een VR-bril op waarbij de gebruiker het gevoel krijgt dat hij of zij effectief in het midden van het spelletje staat. Er is een keuze uit verschillende spelletjes. Er wordt volgens uitbater Rik Vanhee gewerkt met een formule van een half uurtje spelplezier. Er wel gevraagd te reserveren. Burgemeester Luc Derudder en schepen van Sport Jonas Van D’Huynslager kwamen even proberen. (CLY/foto CLY)