“Kazen met unieke smaak en textuur”: Kaasmakerij Passendale valt in de prijzen met Postel-kazen tijdens de World Cheese Awards

Kaasmakerij Passendale viel tijdens de World Cheese Awards opnieuw in de prijzen. In het Portugese Viseu werden drie Postel-kazen bekroond met goud, zilver en brons.

Kaasmakerij Passendale maakt deel uit van de Savencia Group. Het maakt al sinds 1932 kaas, waarbij ze eeuwenoude tradities combineren met innoverende technieken. Hans De Praeter (64) is meester-kaasmaker en R&D-manager bij Kaasmakerij Passendale. Hij wachtte vol spanning op de uitslag. “Op voorhand weet je nooit wat je kan verwachten, want er komen bijna 5.000 kazen in aanmerking”, weet Hans. “Zaterdagavond kwam het verlossende nieuws dat we met drie kazen uit het Postel-gamma in de prijzen vielen. Deze internationale erkenning is een bevestiging van ons hard werk. We willen onze tradities blijven koesteren en onze producten blijven innoveren. Dit is trouwens niet alleen goed nieuws voor ons bedrijf, maar ook voor de Belgische kaascultuur.”

Jongste telg

Met de Postel mi-vieux behaalden ze goud, met de Postel vieux zilver en met de Postel reserve brons. “Postel is de jongste telg van onze kaasfamilie en maakt nu zo’n vier jaar deel uit van ons kaasassortiment. Het komt uit een abdij in het noorden van Antwerpen. In 2021 vielen we voor het eerst in de prijzen. Het zijn kazen een unieke smaak en textuur hebben.”

Chocolade

“De jonge kaas – acht weken – ontving nog geen medaille, maar daar is de smaak ook nog iets milder. Belegen is drie maanden, oud is zes maanden en reserve acht maanden. De smaak evolueert heel sterk naar fruitige toetsen, typisch voor Postel. Hoe ouder, hoe gegrilder en hoe meer het richting een chocoladesmaak evolueert. Je ziet dan ook de kristalletjes. De verkoop gaat goed in België. Je vindt al veel Postel-kazen in verschillende supermarkten. In het buitenland begint de kaas zijn weg te vinden in Duitsland en Nederland. Op termijn moet Frankrijk ook een afzetmarkt worden”, zegt Hans, die al decennialang gepassioneerd is door kaas. “Ik werk hier al 40 jaar. Het is belangrijk om jonge mensen op te leiden tot kaasmaker. Dit is cruciaal voor de continuïteit van dit verhaal. Kaas maken leer je niet van vandaag op morgen.”