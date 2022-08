Katrien sluit Pers- en Woonwinkel

Katrien Debrabandere sluit op 30 juni 2023 na bijna 31 jaar definitief de deuren van haar Pers- en Woonwinkel in de Stationsstraat 64. “Om nog meer te genieten van het leven”, klinkt het. “De contacten met de klanten ga ik enorm missen”, zegt Katrien, die zichzelf een gezelligheidsmens noemt.

Katrien (62) behaalde een A1-diploma Toerisme aan de toenmalige hogeschool HTI in Brugge. “Ik herinner me nog dat ik er les kreeg van Raf Dusauchoit, de vader van tv-presentator Chris, die een dierenprogramma op Eén presenteerde”, zegt Katrien. “Een leraar waar ik goede herinneringen aan heb. Na mijn studies werkte ik eerst in de binnendienst van de afdeling verkoop en export van Nelca. Daarna kon ik een tijdje bij ‘Toerisme Brugge’ werken, om dan naar Nelca terug te keren in de binnendienst van de productie en verkoop voor Zwitserland en Engeland.”

Eigen zaak

Katrien wilde echter graag een eigen zaak beginnen. “30 jaar geleden werd café Het Boldershof in de Stationsstraat niet meer uitgebaat door de brouwerij. En dat leek me een geschikt pand om met een pers- en cadeauwinkel te beginnen. Op 22 augustus 1992 opende ik mijn eigen Pers- en Kadowinkel, waar ik ook rookwaren en producten van de Nationale Loterij verkocht. Al die jaren was de winkel van maandag tot en met vrijdag open van 6 tot 18.30 uur en de zaterdag van 7 tot 18 uur. Toen mijn man Hendrik Vansteenkiste (65) nog werkte, stond ik meestal alleen in de winkel. Dat waren lange dagen. Nu Hendrik met pensioen is, helpt hij me in de winkel.”

Katrien paste wel het aanbod in haar winkel aan de veranderende markt aan. “Sociale media deden hun intrede, de e-commerce brak door en veel mensen kochten cadeauartikelen en dergelijke online aan in plaats van bij de lokale winkelier. Mijn winkel evolueerde mee met die veranderende tijden. Confiserie, geschenkmaanden en snoeptaarten kwamen erbij, interieurartikelen verminderden, de betere zeepproducten blijven… Het was van moeten aanpassen aan de nieuwe trends, kijken wat verkoopt en wat zo goed als niet meer verkoopt. En dankzij die inspanningen is het hier na 30 jaar nog altijd een goed draaiende en renderende zaak. Ik dacht vroeger zeker niet dat ik hier na mijn 60ste nog in de winkel zou staan. Maar die jaren vlogen voorbij!”

Leverancier

Katrien maakte veel leuke momenten mee in die voorbije jaren. “Recent belde een Lendeledenaar me op die in de Leuvense centrale gevangenis zijn straf uitzit. Hij vroeg of ik het tijdschrift ‘Formule 1’ naar hem wilde opsturen. Hij belde me opnieuw op om me te bedanken en me te zeggen dat hij binnenkort eens naar Lendelede komt om de portkosten te vereffenen. Ik zei dat dat niet hoefde. Zo zie je maar. Je kan veel betekenen voor een mens. Ik maakte in die jaren ook veel vrienden. Naast de winkel woont er al 16 jaar een heel vriendelijk Marokkaans gezin wiens 16-jarige zoon hier al jaren bij ons over de vloer komt en zich hier thuis voelt. Hendrik en ik noemen hem wel eens onze poulain.”

Overnemen

De beslissing om er volgend jaar op 30 juni mee op te houden, is al een tijdje geleden genomen. “Toen ik hoorde dat ik die dag met pensioen kon gaan, vond ik dat het wel eens tijd werd om te stoppen en meer te genieten van het leven, van onze hobby’s én eens op reis te gaan. Dan verhuizen we naar ons appartement in de Nieuwstraat, dichtbij de basisschool De Talententuin. Misschien kan ik dan wel eens helpen in de school bij een schooluitstap of een andere activiteit. Ik zie dat wel zitten, maar ik ga me zeker niet opdringen. Iedereen blijft nog tot eind juni volgend jaar welkom in onze dorpswinkel voor een sigaretje, een gokje op de Lotto, een leuk tijdschrift, een krant, koekjes, snoepjes, bad- en zeepproducten. En wie interesse en de drive heeft om onze renderende zaak over te nemen, mag ons vanaf oktober contacteren.” (IB)