Katlijn en Simon verwezenlijken bakkersdroom

Katlijn Vanhoutte en Simon Cappelle openen dinsdag de deuren van hun bakkerij in de Breulstraat in Moorslede. Zij zetten op de plaats waar Frédéric Hemeryck meer dan 28 jaar een bakkerij runde zijn werk verder.

Na 28,5 jaar sloot bakker Frédéric Hemeryck eind februari de deuren van bakkerij Huize Hemeryck langs de Breulstraat in Moorslede. Iets meer dan twee weken later gaat de bakkerij terug open onder de naam ‘Simon en Katlijn’. “Ik droom er al van jongs af aan om een eigen bakkerij te hebben. Met vier grondstoffen een fantastisch product afleveren vind ik fantastisch”, aldus Simon die een opleiding tot bakker volgde aan Ter Groene Poorte in Brugge. Inmiddels werkte de geboren Zonnebekenaar bij een andere bakker waar hij de nodige ervaring opdeed.

“Ik wist dat het Simon zijn ultieme droom is om een eigen bakkerij te hebben. De voorbije vier jaar ging ik vaak meehelpen in een bakkerij in Geluwe om te zien of die stiel wel iets voor mij zou zijn”, aldus Katlijn, die als verpleegster aan de slag was.

Broodronde

Het voorbije jaar geraakte de droom van Simon in een stroomversnelling. “Nadat de bakker van opa en oma stopte begonnen we met een broodronde. Dat werd zo’n succes dat we eind december besloten om ook een automaat te plaatsen langs de Iepersestraat.” Die automaat blijft ook in de toekomst, maar intussen opende het koppel een eigen bakkerij op de plaats waar vroeger Huyze Hemeryck was. “Ik kwam hier vroeger al vaak over de vloer. Toen ik vertelde aan Frédéric dat we op zoek waren naar een plek waar we een bakkerij konden starten, ging de bal aan het rollen”, aldus Katlijn.

Eigen touch

Trouwe klanten van Huize Hemeryck kunnen blijven smullen van de specialiteiten van voormalig bakker Frédéric. Onder andere progrestaarten en eclairs van een meter lang zijn er volgens zijn recept te verkrijgen. “Daarnaast ga ik in de toekomst ook bepaalde broodsoorten een eigen touch geven”, aldus Simon.

Katlijn staat samen met Frédérics zus, die vroeger al in de bakkerij werkte, in de winkel. Ook de broodronde blijft. Op dinsdag is dat in Moorslede, op donderdag in Slypskapelle en Dadizele. (BF)