Katlijn en Simon openen straks bakkerij in Moorslede: “Een droom komt uit”

Katlijn Vanhoutte en Simon Cappelle nemen in maart bakkerij Huyze Hemeryck over. Maar nu al kan je hun brood vinden in de pas geopende automatenshop Weqi aan de Iepersestraat. “Zo krijgen de bewoners al een voorproefje van wat er straks komen zal.”

Wouter Geldof en Emly Devogele zijn de stuwende krachten achter de nieuwe automatenshop Weqi. Zij bouwden hiervoor een woning aan de Iepersestraat om. Het aanbod gaat van alcoholische dranken tot charcuterie, kaas en dagschotels. Het koppel plaatste er ook een pasfotoautomaat. “Binnenkort komt er nog een groenteautomaat. Daarvoor werken we samen met de Moorsleedse Linde Vermeulen. We kiezen ervoor om samen te werken met lokale mensen”, legt Emly uit.

Het koppel gaat ook een samenwerking aan met Katlijn Vanhoutte en Simon Cappelle. “Bijna alle automaten zijn van ons. Katlijn en Simon hebben hier hun eigen automaat. We willen graag ook kansen geven aan dit enthousiaste koppel”, zegt Emly.

Moorsledenaars Katlijn en Simon, beiden 26, staan voor spannende maanden. Op dinsdag 15 maart worden ze de nieuwe uitbaters van Huyze Hemeryck, de bakkerij aan de Breulstraat, in het centrum van Moorslede. Katlijn en Simon dopen de zaak om tot ‘Bakkerij Simon en Katlijn’. Voor hen is het een droom die uitkomt.

Simon en Katlijn zijn drie maanden voor de start in hun bakkerij al aan het bakken en verkochten inmiddels al hun eerste broden in de automatenshop.

Voorproefje

“We hebben al onze eigen broodzakken en ook onze recepten voor verschillende broden staan op punt. In de automatenshop verkopen we al wit en bruin brood en afwisselend speciale broden. Op vrijdag is er koekebrood.”

Simon en Katlijn zijn blij met de kans die ze krijgen. “Op deze manier krijgen de bewoners al een voorproefje van wat er straks komen zal. In de winkel zullen we natuurlijk ook koeken, pistolets, taarten en andere lekkernijen verkopen”, rondt het koppel af.

