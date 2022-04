Katia opent nieuwe winkel in Wakken: K-juwelen en accessoires

Katia Demunster (52) opent op vrijdag 1 april haar gloednieuw winkeltje: K-juwelen en accessoires. Katia wilde van haar passie haar beroep maken en zo ging ze van start met deze juwelenwinkel. “Ik verkoop betaalbare juwelen en dit voor iedere doelgroep”, weet Katia.

“Ik toon al geruime tijd interesse in juwelen, handtassen en mooie spullen en ik besloot om een eigen juwelenwinkel op te starten”, vertelt Katia. “Dit is voor mij een heel belangrijke stap en ik mag zeggen dat ik van mijn passie mijn beroep kan maken. Hier bij mij thuis, beschik ik over een ruime veranda die de ideale ruimte is om er een winkel in te starten. De plaats is gezellig ingericht in een huiselijke sfeer. Een mens mooi maken en doen stralen, is heel leuk om te doen. Dat brengt zelfvertrouwen en vreugde met zich mee en dit zowel bij de klant als bij mezelf. De juwelen die ik te koop aanbied zijn nikkelvrij en betaalbaar van prijs. De doelgroep is gevarieerd en loopt van tiener tot dame. Iedereen kan bij K-juwelen en accessoires wel iets vinden dat hem ligt. Naast juwelen verkoop ik ook handtassen, portemonnees en leuke hebbedingetjes.”

Opendeur

Op vrijdag 1 april is de winkel voor het eerst open en dit van 9 uur tot 18 uur. “Iedere klant die langskomt tijdens de opendeur krijgt een drankje en een hapje aangeboden. Daarbij hoort een leuk geschenk en bij aankoop van drie stuks, krijgt men een vierde stuk gratis. Daarop volgend zal ik de dinsdag en donderdag van 9 uur tot 18 uur open zijn en de eerste en derde zaterdag van de maand, van 9 tot 13 uur. Bij speciale gelegenheden open ik in het weekend iets langer. Ik ben van plan om deel te nemen aan avond- en jaarmarkten. Mijn droom ligt binnen mijn handbereik en ik start nu vol enthousiasme mijn geliefde juwelenwinkeltje”, besluit Katia Demunster. (NS)

De winkel van Katia is te vinden langs de Molenstraat 72 in Wakken. Op afspraak kan ook. Ze is te bereiken op 0477 67 57 09.