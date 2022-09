Kathy gaat door met Brikat en Art-illustria na overlijden Richard: “Vulden elkaar perfect aan”

Kathy Vandamme (56) verloor op 18 februari haar echtgenoot Richard ‘Brichard’ Boel aan kanker. Kathy beloofde Richard dat ze met zowel Art Studio Brikat, het levenswerk van het koppel, als met de vzw Art-illustria zou doorgaan. Kathy heeft alvast een pak Kunstkamerconcerten in de aanbieding.

“Richard streed al jaren tegen kanker”, vertelt Kathy Vandamme. “Hij leek de strijd te zullen winnen, maar na een infectie ging het plots opnieuw de verkeerde kant uit. Ik heb Richard toen beloofd om verder te doen met zowel onze kunstgalerij Art Studio Brikat als met de vzw Art-illustria waarmee we onder andere onze Kunstkamerconcerten organiseren. Richard bleef op het einde van zijn leven voorzitter van Art-illustria, al was dat eerder op papier. In de praktijk stond ik in voor het voorzitterschap en de taken die daarbij horen. Het was de bedoeling dat ik het van hem op termijn zou overnemen, maar het ging plots allemaal zo vlug”, zegt Kathy.

“Op een viertal weken tijd was Richard weg. Ik was meteen mijn alles kwijt. Zijn atelier hier in Brikat ligt er nog bij zoals hij het achtergelaten heeft. Zoals ik Richard beloofd heb, doe ik verder met Brikat. Zo zullen er met eindejaar opnieuw de kunst- en sfeerdagen zijn. Ook de schilderijen van Brichard zijn hier nog te bewonderen en kunnen nog aangekocht worden. Misschien verhuur ik in de toekomst wel een stukje galerij aan een kunstenaar zodat die er kan tentoonstellen, iets wat we in het verleden overigens ook al gedaan hebben”, vertelt Kathy.

“Mijn workshops, waaronder keramiek en juwelenontwerp, blijf ik verder organiseren. De workshops schilderen van Richard gaan evenwel niet langer door. Ik kan wel schilderen, maar niet zoals Richard dat kon. Richard zal hier wel altijd aanwezig blijven. Zijn ziel zit in Brikat. Ook zijn atelier gaat niet weg.”

Kathy gaat ook door met Art-illustria, een vzw die bijna maandelijks een Kunstkamerconcert organiseert in Art Studio Brikat. “Net als bij Brikat vulden Richard en ik elkaar perfect aan in Art-illustria.”

Richard zal hier altijd aanwezig blijven. Zijn ziel zit in Brikat

Klankbord

“Ik stond vooral in voor de administratie, het papierwerk. Richard deed dan weer heel veel op organisatorisch gebied. Hij had ook de gave om de zaken van een andere kant te bekijken dan een ander mens. Ik ben met Richard ook mijn klankbord kwijt waaraan ik zaken kon aftoetsen. De Kunstkamerconcerten zijn alvast terug opgestart. Die gaan steevast hier in Art Studio Brikat door. De toegang is steeds gratis. Na afloop van het optreden gaan we wel rond met de klakke waarin iedereen een bijdrage naar wens kan doneren voor de artiest. De organisatie van de concerten kost ons ook geld en daarom organiseren we bij ons eerstvolgende concert ook een tombola”, aldus Kathy.

Kunstkamerconcert

“Verder organiseren we tot woensdag 26 oktober een verkoop van Jules Destrooperwafels. Die kunnen aangekocht worden via Trooper, bij Art Studio Brikat in de Houthulstraat 132, via info@illustria.be of via 051 70 09 82. De wafels kunnen in december afgehaald worden in Brikat. Ons volgende Kunstkamerconcert staat op vrijdag 21 oktober gepland. Meermens brengt Nederlandstalige liedjes en is eerst en vooral een muzikant, een liedjesschrijver en een verhalenverteller.”

Het optreden van Meermens start om 20 uur, de deuren van Art Studio Brikat gaan om 19 uur open. De inkom is gratis, maar omwille van het beperkt aantal plaatsen dient er vooraf ingeschreven te worden via info@illustria.be of via 051 70 09 82. (CBH)