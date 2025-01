Kathleen Verhelst viert eeuwfeest van Groep Verhelst: “Dankzij veerkracht vele tegenslagen overleefd”

Groep Verhelst uit Oudenburg viert de komende vier dagen zijn eeuwfeest met een beurs in de Wellington hippodroom in Oostende. Boegbeeld van deze West-Vlaams bouwonderneming met 460 werknemers is ex-Kamerlid Kathleen Verhelst, de vierde generatie in dit familiebedrijf: “Dankzij onze veerkracht vele tegenslagen overleefd.”

“In 1925 is alles begonnen met mijn overgrootvader Albéric. Die werd aandeelhouder van een steenbakkerij in Oudenburg”, vertelt Kathleen Verhelst (54). “Het was juist na WO I, er moest veel heropgebouwd worden aan de kust, alles was plat gebombardeerd. Toen begon het ondernemersbloed van de familie Verhelst te stromen.”

Sint-Arnoldus

Kathleens grootvader Paul Verhelst begon vrij snel in de zaak van zijn vader te werken: “Deze multispecialist begon ook pannen, isolatie, pleister en stortbeton te verkopen. Omdat het transport langs de Vlaamse wegen nog niet was uitgebouwd, produceerde ons bedrijf in het begin ter plaatse. We vervoerden veel over het water, we hadden zelfs een eigen schip, de Sint-Arnoldus, om cement via de binnenvaart aan te voeren.”

In 1967 introduceerde Paul Verhelst als pionier op de Belgische markt betonnen prefab elementen voor de bouw van appartementen en ondergrondse garages. “De mensen kennen onze firma van de grote vrachtwagens met zware bouwmaterialen, maar we zijn sinds de jaren ‘60 ook sterk in interieur en faience tegels. Sedert vijf jaar ook binnendeuren. We hebben showrooms in Oudenburg, Knokke-Heist, Brugge, Veurne en Kuurne”, aldus Kathleen Verhelst.

Krijgsgevangen

WO II was geen vrolijke tijd, Paul Verhelst werd in 1941 krijgsgevangen genomen: “Onze site in Oudenburg en onze vrachtwagens werden opgeëist door de Duitse bezetters. Ze plaatsten zoeklichten op onze koer, Engelse vliegtuigen kletterden naar beneden op onze metalen trap. Mijn grootmoeder Maria Vermeire probeerde in de kelder te overleven met haar twee kinderen (Paula en Jozef). Ze was op dat moment zwanger van mijn vader Albéric.”

“We verloren in de jaren ‘80 25 miljoen franken aan faillissementen”

Na WO II kwam er opnieuw een periode van heropbouw, waarvoor veel bouwmateriaal nodig was. In the golden sixties kwam de derde generatie in het bedrijf: Kathleens papa Albéric en zijn jongere broer Daniël. “Zij werden geconfronteerd met de oliecrisis in 1973 en een depressie in de jaren ‘80. We verloren 25 miljoen franken aan faillissementen. De olieprijzen gingen maal vier, we moesten onze steenbakkerij sluiten”, aldus Kathleen Verhelst.

Veerkracht

“Dank zij onze veerkracht hebben we het overleefd. Tijdens de oliecrisis verkochten we houtkachels en in 1976, een jaar van grote droogte, produceerden we betonregenputten.”

De logistieke poot van de Groep Verhelst kreeg een boost met de uitbouw van de haven van Zeebrugge. “Onze vrachtwagens reden op en af naar Henegouwen met rosblokken voor de strekdam”, aldus Kathleen Verhelst die in 1992 samen met haar broer Johan als vierde generatie aan boord kwam.

Tegenslagen

“We wilden het bedrijf innoveren en digitaliseren. Maar we kenden enkele tegenslagen. De leverancier van onze nieuwe betonprefab fabriek ging in 2000 failliet. Die fabriek heeft ons twee keer zoveel gekost! Recenter, in 2010 viel de genadeslag voor onze laatste steenbakkerij, De Keignaert. Toen hebben we een moeilijke beslissing moeten nemen.”

Een cyberaanval heeft ons 1 miljoen euro gekost

In met 2019 belandde Kathleen Verhelst in de politiek: ze werd voor Open VLD Kamerlid. “Een maand later scheidden de wegen van mijn broer en ik. Johan ontfermde zich voortaan in een aparte firma over de aanneming en de machines, ik nam de leiding over de oorspronkelijke Groep Verhelst, met de bouwhandel, de productie, de plaatsing en de logistiek. Vier jaar lang had ik twee petjes op, dat was te zwaar.”

Cyberaanval

“In oktober 2023 werd ons bedrijf het slachtoffer van een cyberaanval. De daders eisten miljoenen euro’s losgeld. We hebben nooit betaald, maar het heeft zeven maanden geduurd eer onze software opnieuw op punt stond. Die aanval heeft ons 1 miljoen euro gekost. Maar anno 2025 staat Groep Verhelst sterker dan ooit, met 460 werknemers, een omzet van 155 miljoen euro en zestig duurzame en strategische projecten die we zullen uitrollen”, besluit Kathleen Verhelst.