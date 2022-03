Kathleen Dewulf is nieuwe CEO van Global Estate Group: “Ik moet in de bouw mijn mannetje staan”

Kathleen Dewulf is benoemd tot CEO van Global Estate Group: een projectontwikkelaar die zich specialiseert in het herbestemmen van brownfields. Een vrouw aan het roer in de vastgoedsector, die bij uitstek een mannenwereld is.

“Ik ben afkomstig uit Kortrijk, maar woon al jaren in Sint-Andries”, stelt deze economist. Na het behalen van haar master in Brussel behaalde ze nog een postgraduaat vastgoedkunde in Leuven. Zij startte haar carrière bij een accountancykantoor in Wevelgem, waarvoor zij vier jaar audits van bedrijven uitvoerde.

Keuzes maken

Nadien was zij zeven jaar bedrijfsrevisor voor het gerenommeerde, internationale dienstverlenend bedrijf Ernst & Young. “In 2007 ben ik voor Fortis in Brussel beginnen werken, op de financiële dienst. Ik ben op een fout moment bij die bank beland, want ze ging failliet en werd overgenomen voor BNP Paribas. Ik werd belast met het sluiten van tien branches in het buitenland en pendelde daarvoor wekelijks naar Parijs”, vertelt Kathleen Dewulf.

“Als mama van twee jonge kinderen (Benoit en Eline), was dit geen sinecure. De andere werkdagen pendelde ik naar Brussel. Dat was om 5.30 uur opstaan, want ik moest om 8 uur op kantoor zijn en was pas om 20 uur terug thuis in Brugge. Elke dag opnieuw moest ik zorgen dat iemand voor mij de kinderen uit de crèche of de kleuterklas kon afhalen. Ik moest keuzes maken. Even overwoog ik om 100 procent mama te zijn.”

Bij de bank miste ik een ondernemersdynamiek

“Bij de bank miste ik de ondernemersdynamiek. Op mijn 40ste dacht ik na over mijn leven: wou ik nog twintig jaar elke dag naar Brussel trekken? Of zou ik een nieuwe uitdaging aangaan? Ik gaf mezelf drie jaar om na te gaan wat ik nog wou doen voor de rest van mijn actieve dagen. Ondertussen kwam ik in contact met verschillende West-Vlaamse ondernemers. Eén van hen was Luc Beke uit Oostkamp. Hij was actief als projectontwikkelaar en had zes vennootschappen. Tot drie keer toe luisterde ik naar zijn verhaal, hij wist mij te overtuigen.”

“In mei 2013 trad ik toe tot Lucs bedrijvende groep. Op mijn advies werden die zes vennootschappen gebundeld tot Global Estate Group. Ik mocht zelfs de naam kiezen! We zijn gestart met vier werknemers, bijna negen jaar later werken er vanuit kasteel De Cellen in de Kapellestraat in Oostkamp 35 mensen voor ons. We hebben experts in huis gehaald: een jurist, een boekhouder, een milieudeskundige…”

Experten

In februari werd Kathleen, in opvolging van Luc Beke, de Chief Executive Officer (CEO) – zeg maar de directeur – van de groep. Luc blijft voorzitter. “Ik heb de dagdagelijkse leiding in handen en moet samen met mijn dynamisch team de honderd projecten waarmee we bezig zijn coördineren. Dat betekent de prefinanciering via bankleningen rond krijgen, vergunningen aanvragen en goede architecten en aannemers vinden. Per project stellen we een groepje experten samen die alles in detail uitwerken.”

“Als onderneemster kwam ik in een mannenwereld terecht. Hoe vaak gebeurde het niet in het begin dat ik op een vergadering arriveerde en de aanwezige heren zegden: komt er nog iemand? Of mij vlakaf vroegen of ik wel de bevoegdheid had om een beslissing te nemen. Sommigen deden het om mij te testen. Je moet in de bouwsector echt je mannetje – of liever: je vrouwtje – staan. Het is geen zachte sector, de vervrouwelijking zet zich slechts langzaam door. Al zijn nu bij Global Estate Group nu twee van de drie managers dames. Maar ik heb ze niet gekozen omdat ze vrouwen zijn, wel voor hun talent!”

“Gaandeweg heeft Global Estate Group zich gespecialiseerd in de herontwikkeling van (verontreinigde) industriegronden tot hoogstaande industriële en residentiële nieuwbouwprojecten. Zogenaamde brownfields krijgen een nieuwe bestemming. We kiezen sites omwille van hun strategische ligging en realiseren projecten met en opvallende architectuur en een kwalitatieve en duurzame afwerking.”

“Mijn eerste project was de reconversie van de Bekaert staalfabriek in Aalter tot een bedrijventerrein. In Ruien hebben we een elektriciteitscentrale gesloopt, de site gesaneerd en omgevormd tot zone voor watergebonden ondernemingen. De oude ijzergieterij aan Veldegem-statie is nu een KMO-park met 25 units.”

Cercle

In Brugge werden al meerdere residentiële projecten gerealiseerd. “Green Front (56 flats langs de Vaartdijkstraat), De Wispeltuin (25 stapelwoningen en vijf appartementen in de kloostertuin van de Rode nonnen in de Katelijnestraat) en Greenkaai (dertien flats langs de Steenkaai). Op de Veemarkt in Sint-Michiels ontwikkelen we een moderne site waar verschillende functies samenkomen: wonen, werken, ontmoeten”, aldus Kathleen Dewulf, die bestuurslid bij Cercle Brugge is.

Betekent dit dat Global Estate Group het nieuwe voetbalstadion van de Vereniging zal bouwen? Kathleen Dewulf: “Alles op zijn tijd. Het is veel te voeg om daarover te praten. Voetbalminnend Brugge wacht op het arrest van de Raad van State voor de Blankenbergse Steenweg. ”