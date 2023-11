Kate start vroedvrouwenpraktijk Milk and Honey op in Staden: “Ik wil een persoonlijke band opbouwen met mama en kind”

Na 10 jaar als vroedvrouw in dienstverband start Kate Van Tomme (32) een eigen vroedvrouwenpraktijk op. Kate staat in voor pre- en postnatale zorg. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de arbeid te begeleiden. Ze wil in de nabije toekomst werk maken van een goede naam en reputatie.

Kate Van Tomme werkte 10 jaar als vroedvrouw bij AZ Delta. “Ik wil kwaliteit leveren en ook een persoonlijke band opbouwen met de vrouwen die ik begeleid”, vertelt Kate. “Door tijdsnood kon dat in het ziekenhuis niet meer”. Kate werkte tot voor kort bij zorgorganisatie i-mens als vroedvrouw aan huis. Na 4 maanden bij i-mens zet ze nu de stap naar een eigen praktijk.

“Ik koos de naam Milk and Honey voor mijn vroedvrouwenpraktijk”, legt Kate uit. “Melk en honing zijn immers noodzakelijk voor elk kindje. Een kind heeft melk nodig, maar ook liefde. De honey staat dus eerder voor schatje. Honey verwijst ook naar het tuutje dat vroeger in de honing gesopt werd om daarna in het mondje van de baby te belanden. Ik vond Milk and Honey ook heel goed klinken.” Kate staat met haar praktijk in voor pre- en postnatale zorg en begeleiding bij de arbeid.

“Bij prenatale zorg geef ik alle nodige info over de bevalling en laat ik toekomstige mama’s naar de bevalling toe leven zodat hun zelfvertrouwen groeit. Ik volg mama en baby ook verder op. Indien gewenst, begeleid ik ook de bevalling zelf. Dankzij mijn ervaring kan ik beslissen wat het goede moment is om naar het ziekenhuis te vertrekken.”

“Verder bied ik postnatale zorg aan. Daarbij volg ik, naast Kind en Gezin, moeder en kind met veel zorg en liefde op. Daarnaast zijn er nog wat extraatjes. Bij prenatale voetmassage kan de mama even uitblazen en in stilte genieten. Of er is de mogelijkheid om na de geboorte voor een voetafdruk van het kindje te zorgen. Nu wil ik in de eerste plaats werk maken van een goede naam en reputatie”

Contact: www.milkandhoney.be, kate@milkandhoney.be of 0456 70 58 71.