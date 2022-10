Karel Gruyaert lanceert schoonheidssalon

Langs de Astridlaan in Assebroek werd deze week ‘Karel Gruyaert skin-care & make-up’ opgestart. Het pand deed eerder dienst als volkscafé, maar krijgt nu dus een geheel andere invulling.

“Ik ben heel tevreden hier een vaste stek met de nodige ruimte te hebben gevonden. We hebben alles heel grondig gerenoveerd en ik ben trots op het resultaat. Ik noem het zonder aarzelen een high end beauty clinic”, vertelt Karel Gruyaert. “Vroeger deed ik enkel make-up en make-up workshops van thuis uit, maar ik heb me bijgeschoold en bied nu ook huidverbetering en permanente ontharing aan. Ik sta er ook op om de klanten stijlvol te ontvangen. Dus met een glaasje schuimwijn en een hapje erbij. Niet alleen het resultaat moet positief en aangenaam zijn, maar ook de beleving op zich en dat zal hier zeker het geval zijn”, gaat Karel verder.

Een eerste bezoek aan het salon van Karel Gruyaert start steeds met een nauwkeurige huidanalyse. “Op basis daarvan maken we een plan op maat en kiezen we de juiste behandeling. Dat gaat van chemische peelings tot aqua microdermabrasie. “Dat laatste kan je best omschrijven als een soort stofzuiger voor de huid”, zegt Karel. “Ook een behandeling van de huid met led-therapie een detox-kuur met infraroodstralen behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast is er de niet-chirurgische facelift waarbij we het gelaat verstrakken en lokale vetophopingen wegnemen”, besluit Karel.

(PDV)