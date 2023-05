Kapster en nagelstyliste Marie maakt mensen mooi

Langs de Schaapsdreef 1B in Wingene kan je voortaan een nieuw kapsalon vinden. Marie Vanden Ende (20) is kapster van beroep en richtte haar eigen kapsalon Mabelle By Marie op. Daarnaast is ze ook actief als nagelstyliste.

“Ik ben afgestudeerd als haar- en nagelstyliste”, stelt de 20- jarige Marie Vanden Ende zichzelf voor. “Mensen mooi maken hoort bij mijn job en ik koos ervoor om mijn eigen kapsalon te openen. Als naam voor mijn zaak koos ik uiteindelijk voor de naam Mabelle By Marie. Dit is een samenstelling van het mooi maken en mijn eigen naam.”

Met het openen van haar eigen zaak maakt Marie haar droom waar. “Al van kleins af aan wilde ik kapster worden en mijn studiekeuze, die ik in het Sint-Jozefsinstituut in Tielt volgde, ging die richting uit.”

Vegan

“In mijn kapsalon kunnen kinderen, dames én heren terecht. Ik werk met topproducten van het Zweedse merk Maria Nila. Die firma is doelbewust bezig met het zoeken naar de beste en gezondste ingrediënten voor het haar en de natuur. Ze produceren enkel honderd procent vegan en hun producten worden niet op dieren getest. Ze focussen zich op duurzame beauty producten en werken diverse duurzaamheidsprojecten uit.”

Naast haar kapsalon kan je bij Mabelle By Marie ook terecht voor nagels. “Ik ben inderdaad ook nagelstyliste en ik verzorg de nagels tot in de puntjes en dit afgewerkt met een mooi kleurtje naar keuze”, besluit Marie Vanden Ende. (NS)

Marie werkt enkel op afspraak via 0472 99 18 10. Neem ook een kijkje op haar Facebookpagina onder de naam Mabelle.