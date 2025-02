Kapsalon van ‘Monacovrouw’ Winny Wathelet-Suffys staat te koop: “Je krabbel zetten onder het contract? Het was toch een emotioneel moment”

Een laatste stukje Monaco verlaat weldra Menen. Het kapsalon van Monacovrouw Winny Wathelet-Suffys staat te koop. De Menense onderneemster volgde enkele jaren terug de liefde naar de micro-staat, maar bleef een pied-à-terre hebben in de grensstad. “Je krabbel zetten onder het contract? Het was toch een emotioneel moment.”

In Frankrijk verscheen ze op TV in de Franse versie van ‘Komen Eten’, in Vlaanderen veroverde ze de harten tijdens de reeks ‘Monacovrouwen’, haar gezicht staat op flessen Winnynaise in heel wat frituren en supermarkten maar voor Menenaars bleef ze altijd gewoon ‘Winny’. Kapster, een praatboei en vooral altijd hartelijk. Het waren de zaken waarmee ze in postcode 8930 een ijzersterke reputatie wist uit te bouwen. “Maar op een bepaald moment was een verhuis eigenlijk onvermijdbaar geworden”, lacht ze. “De zaterdagavond het salon poetsen, valiezen maken en het vliegtuig op, om dat dinsdagmorgen terug te keren en meteen in het rusthuis aan de slag te gaan. Mijn partner had al meer dan eens aangegeven dat ik Menen achter mij moest laten, maar dat was erg lang een onbespreekbaar onderwerp. Eens Menenaar, altijd Menenaar!”

Emotioneel

Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt en koos Winny voor een leven in Monaco. “Aan zo een rotvaart leven? Dat gaat ten koste van je gezondheid. Dus pakte ik voor een laatste keer mijn valiezen in en stapte ik op het vliegtuig. Toch bleef ik een houvast hebben met mijn kapsalon, waar ik een schitterende huurder voor had gevonden. Ik had iets van ‘zeg nooit nooit’ en zo bleef ik een punt in West-Vlaanderen hebben. Maar enkele jaren later, vandaag dus, gaat mijn huurder Gregory volop voor een nieuwe uitdaging. Op 1 augustus blijven de deuren definitief gesloten, en heb ik ook besloten om mijn kapsalon te verkopen. Het moment dat ik mijn krabbel plaatste bij het immokantoor? Dat was echt wel emotioneel. En ondertussen heb ik de advertentie ook op sociale media gezet, en dat brengt heel wat herinneringen terug naar boven. Als kapster ben je ook een beetje psycholoog en mensen vertellen je heel veel dingen. Het voelt allemaal heel erg echt aan op dit moment en dat doet wel wat met een mens. Ik zou uiteindelijk nog een nieuwe huurder kunnen zoeken, die het kapsalon verder blijft runnen, maar ga het toch niet doen. Gregory was een prachtige kerel en ergens heb je ook wel de angst dat ik nu net het omgekeerde zou krijgen. Het is stress dat ik mezelf niet wil geven, dus wordt het kapsalon verkocht.”

West-Vlaamse aanpak

Een definitieve ‘au revoir Menin’ dus, al bracht Winny de afgelopen jaren wel een flinke portie West-Vlaanderen naar het prinsdom. “Mijn eerste weken in Monaco waren bizar, daar moet ik eerlijk in zijn. Het is dan wel niet groot, je kunt er wel snel verdwalen. Er waren momenten dat ik mezelf erop betrapte dat ik me opsloot. Maar uiteindelijk kun je dan ook opgesloten blijven, en dat wilde ik helemaal niet. Ik ben dan gewoon eropuit getrokken en met mensen gaan spreken. Je merkt dat het een wereld is waar ze die West-Vlaamse karaktertrek niet gewoon zijn. Het zijn allemaal mensen die erg op zichzelf zijn en dan staat plots Winny uit Menen voor hun neus. Maar ik heb er mijn plaats kunnen bemachtigen en ze zijn mijn West-Vlaamse aanpak al gewoon. Van lanterfanten is er trouwens geen sprake hier. Het is niet omdat ik in Monaco woon, dat ik niet meer moet werken; ‘Deuredoen’ staat nog steeds vooraan in mijn woordenboek, of dat nu in Menen is of hier. In de zomermaanden promoot ik mijn Winnynaise en ik werk ook mee in het bedrijf van mijn partner. Daar verzorg ik de papierwinkel en daar komt ook heel wat bij kijken. Met Winnynaise ga ik trouwens proberen om het gamma wat uitgebreider te maken. Nu heb ik één soort saus en ik zou er een viertal varianten op willen. Het is een project waar ik erg trots op ben en waar ik vaak nog even stil bij sta. Hadden ze me jaren geleden gezegd dat mijn gezicht plots op potten mayonaise ging staan, dan had ik er eens goed mee gelachen.”