Kapsalon Marc is voortaan ‘Marc & Monica’ in Lijsterbeslaan in Gistel

Het bekende kapsalon van Marc Desaever (57) heeft een nieuw onderkomen. De zaak is verhuisd vanuit het stadscentrum naar de Lijsterbeslaan 10, nabij de Manitobalaan.

Marc zit al even in het vak: 37 jaar, om precies te zijn. Samen met zijn vriendin Monica Verbeeke (58), die al dertien jaar in het kapsalon werkte, opent hij nu kapsalon ‘Marc & Monica’, nét buiten het centrum van Gistel.

“We verwelkomen zowel dames als heren op onze nieuwe locatie”, zegt een trotse Marc. “We hebben een privéparking op de oprit; wie dus met de auto komt, hoeft geen parkeerplaats te zoeken. Wij blijven bovendien net als vroeger enkel op afspraak werken. (knipoogt) En iedereen weet dat wij onze afspraken heel correct naleven. Bij ons is een reservatie om 17 uur daadwerkelijk om 17 uur – wachten is bij ons niet aan de orde. Diezelfde kwalitatieve service willen we ook hier doortrekken.”

