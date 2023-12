Kapsalon Justha en B-Flower ontvangen Anzegemse trofee Doend’rik: “Deze erkenning doet deugd”

De Anzegemse economie bloeit dankzij talrijke gepassioneerde ‘doeners’. Sinds 2009 is de ‘Doend’rik’ in het leven geroepen om ondernemers die op een of andere manier van zich hebben laten horen, te belonen en aan te moedigen. “Daarnaast willen we ook startende bedrijven die maximum een jaar bestaan een duwtje in de rug geven”, schetst schepen van Economie en Middenstand Christophe Vandererven (Samenéén).

“Inwoners die een onderneming of ondernemer kennen die de titel van (startende) Doend’rik verdient, konden deze nomineren, waarna de Raad voor Economische Dynamiek (RED) een selectie maakte. Daarna was het aan de inwoners van onze gemeente om te stemmen.”

De prijsuitreiking vond plaats in de bedrijfsruimte van Devogelaere Recyclage aan Huttegem 22. De trofee van startende Doend’rik ging naar Kapsalon Justha dat sinds mei 2023 dames, heren en kinderen op een ontspannen manier de beste zorgen geeft.

De eerste prijs voor Doend’rik van 2023 ging naar B-Flower die bloemen, planten, decoratie en workshops aanbiedt op maat en deze manueel maakt voor elke klant of bedrijf. De tweede prijs ging naar Philippe Debusschere met zijn B&B Maison Reynaert en Traiteur Kok & Rel met dagverse warme maaltijden en traiteurdienst op afspraak. Ateljee Julie kaapte de derde prijs weg met een uit de hand gelopen hobby en passie van kinds af aan. Bij haar kan je terecht voor retouches, bloemen, bedrukkingen en mondmaskers.

Mensen laten stralen

Justine D’Huyvetter woont in Anzegem en is sinds tien jaar een gepassioneerde kapster. “Als kind was het mijn droom om kapster te worden”, vertelt Justine (30). “Ik tekende al mijn eigen kapsalon als kleuter. En ik heb mijn grote droom ook waargemaakt. In mijn familie had ik twee grote voorbeelden waaronder mijn doopmeter die me altijd is blijven aanmoedigen om voor mijn eigen zaak te gaan. Zij deed me geloven dat ik het kon.”

Justine startte in Harelbeke waar ze alle kneepjes van het vak leerde. “Ik kreeg alle kansen van mijn bazin tot ik op 24-jarige leeftijd de kans had om een zaak over te nemen in Marke”, vervolgt Justine. “Met een klein hartje waagde ik toen de sprong en maakte ik er een bloeiende zaak van. Ik leefde mijn droom maar de afstand begon door te wegen. Na zes jaar in Marke werd kapsalon Justha geboren op het Pachtgoed 15 in Vichte!

Justine wil dat de klant zich kan ontspannen, de zorgen vergeten en gewoon kan genieten. “Is het in stilte of heeft de persoon nood aan een goeie babbel, ik sta daar altijd voor open. Ik vind het belangrijk dat de persoon kan stralen, want als je haar niet goed zit, voel je je ook meestal niet zo goed. Ik behandel iedereen met evenveel passie en tracht advies op maat te geven. En dàt is het geheim achter mijn succes”, lacht Justine hartelijk.

Doend’rik Bjorn Viaene van B-Flower en zijn partner zijn blij met de erkenning. © GV

Bjorn Viaene (33) kreeg de erkenning van Doend’rik 2023 als zaakvoerder van B-Flower, gevestigd in de Klijtstraat in Ingooigem. Na de tuinbouwschool in Kortrijk wilde Bjorn tuinman worden. “We kregen in de loop van de opleiding ook een vleugje bloemsierkunst mee”, begint Bjorn. “Ik had al vlug de smaak te pakken en koos dan ook met overtuiging het vak bloemsierkunst.”

Na tien jaar gewerkt te hebben in het Bloemenparadijs in Zwevegem, nam ik het risico tijdens de coronaperiode om te starten met bloemen op bestelling. Het was meteen een schot in de roos! Ik was twee weken gestart voor Moederdag en had dan al 150 boeketten mogen verkopen. Alleszins ben ik het Bloemenparadijs dankbaar waar ik ook mijn stage deed. Een gemeende dankjewel hierbij aan de familie Vandenberghe!”

Webshop

Bjorn Viaene startte ook de webshop www.b-flower.be op met boeketten, bloemstukken, droogbloemen en decoratie. “Met dank aan webdesigner Benjamin Samaey voor de toewijding en de digitale ondersteuning”, zegt Bjorn.

“In april zijn we drie jaar bezig en geven we een opendeurdag. De datum volgt nog via de Facebookpagina. De zaak is aan het groeien en dan doet het deugd om de erkenning van Doend’rik te krijgen van Anzegem! Dankjewel aan mijn partner, zus en collega’s en vooral dankjewel aan al mijn lieve klanten.”