Kapsalon Hairfix in nieuw pand

Hairfix, het dynamische kapsalon voor dames, heren en kinderen dat tien jaar gehuisvest was in de Moerestraat in Koekelare, is sinds begin december verhuisd naar een nieuw pand op het Concertplein. Voor kapster Jill Hoppe (35) een belangrijke stap in haar leven.

“Dit was de ideale gelegenheid om mijn kapsalon een nieuwe uitstraling te bezorgen”, vertelt ze. “Ik kon enige tijd geleden een mooi en heel geschikt pand kopen in het centrum van de gemeente. Een kans die ik niet kon laten liggen. Het is dankzij mijn man dat ik de sprong durfde te wagen. Hij is al vele jaren een dynamische zelfstandige die van aanpakken weet, en hij gaf me het duwtje dat nodig was om de stap te zetten. Hij heeft ook bergen werk verzet om mijn nieuw kapsalon in te richten. Dankzij de hulp van heel wat vrienden is de verhuis vlot verlopen.”

Trends in haarsnit wijzigen doorheen de jaren, maar ook de inrichting van een kapsalon is niet meer te vergelijken met enkele decennia geleden. Het nieuwe kapsalon van Jill is hip en trendy.

“Vroeger zaten de mensen tegen een muur aan te kijken, terwijl mijn klanten nu gezellig aan een tafel zitten. Het is heel belangrijk dat iemand die naar de kapper komt, zich thuis voelt. Ik denk wel dat ik erin geslaagd ben om een gezellige en familiale sfeer te creëren in mijn nieuwe zaak.”

“Mijn klanten kunnen natuurlijk blijven rekenen op kwalitatieve haarverzorging. Ik ben nu ook verdeler van een nieuwe lijn uitstekende verzorgingsproducten voor een betaalbare prijs.”

Service

Jill Hoppe vindt het belangrijk om optimale service te bieden aan haar klanten. “Doordat ik al enkele jaren alleen werk, kan iedereen zonder uitzondering genieten van mijn ervaring. Het leven is duur en daardoor gaat niet iedereen nog even vaak naar de kapper. Net daarom wil ik iedereen nog meer en beter verwennen. Via sociale media communiceer ik ook regelmatig met mijn klanten, zodat ze weten wanneer er plots een plaatsje vrijkomt in mijn agenda. Service is voor mij geen ijdel begrip.” (PDC)