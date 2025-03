Kapsalon Dantony mag dertig kaarsjes uitblazen

Er is reden tot feestvieren in de Astridlaan 2 in Meulebeke, waar kapsalon Dantony gehuisvest is. Uitbater Danny Delodder (55) kapt er al dertig jaar dames en heren. Van stoppen wil Danny niet horen: het kappen zit hem nog steeds in het bloed.

Danny Delodder komt uit Ingelmunster, waar hij lagere school liep. Nadien trok hij naar het college in Waregem, want hij wilde een diploma van boekhouder behalen. Danny besefte al snel dat een bureaujob niet aan hem besteed was en koos er resoluut voor om kapper te worden. Op 20-jarige leeftijd ontdekte hij het leegstaand pand op de hoek van de Astridlaan. Na veel verbouwingen kon hij zich er vier jaar later definitief installeren.

Ondertussen had hij ervaring opgedaan in kapsalon Beauty in Roeselare. “We werkten er toen met 16 man en na verloop van tijd werd ik eerste meestergast. Ik kapte er me in de kijker en volgde allerlei opleidingen, zoals bij L’Oréal en Schwarzkopf, maar ik ontdekte dat er meer mogelijkheden waren bij de Amerikaanse merken, zoals L’Anza. In 1991 mocht ik de eerste Miss Belgian Beauty, Rani De Coninck, kappen.”

Titels

Danny volgde trainingen bij kapperfirma’s en gaf later zelf ook opleidingen. “Ik nam deel aan allerlei wedstrijden en behaalde zo drie Belgische titels, een Europese titel en ik werd derde tijdens een wereldkampioenschap. Daarnaast verzorgde ik tal van shows, onder andere in Japan, Rusland en Oekraïne. Ik kreeg zelfs een uitnodiging om in Canada haar te kappen, maar mijn echtgenote zag een verhuis niet zitten.”

Danny is trots op zijn titel van Coiffeur Maître des Dames. “Ik was ook artistiek directeur bij Inter Coiffure, een internationale onafhankelijke groepering van de beste kappers ter wereld. Drie jaar geleden heb ik mijn drukke leven een halt toegeroepen en nu concentreer ik me nog enkel op mijn eigen kapperszaak. Ik streef er nog steeds naar dat al mijn klanten tevreden naar huis gaan.”

International Hairdesign Dantony, Astridlaan 2. Info: 051 48 89 85 of dantony@skynet.be.