Kapper Thibault ruilt TDL Coiffure om voor Bink Barbier: “Barbershops zijn in opmars”

De Damse kapper Thibault De Lodder verruilt zijn dames- en herensalon TDL Coiffure in de Kerkstraat 20 voor de gloednieuwe barbershop Bink Barbier iets verderop in de straat. “Naast knip- en scheerbeurten bied ik ook specifieke gelaatsverzorging voor mannen aan.”

Na 11 jaar activiteit als zelfstandig kapper pal in het centrum van Damme, in het pand Kerkstraat 20, kiest Thibault De Lodder voor een nieuwe uitdaging in zijn kappersloopbaan. Hij vormt zijn dames- en herensalon TDL Coiffure om tot de barbershop – enkel voor heren dus – met de duidelijke naam Bink Barbier.

En bij dat nieuwe project hoort ook een nieuwe locatie, maar niet ver van het vorige salon. Bink Barbier is te vinden in Kerkstraat 56A, net iets buiten het eigenlijke centrum van Damme. De barbershop is ondergebracht in een zijgedeelte van de nieuwe woning van de ouders van Thibault en biedt alle comfort.

Verhuis

“Het is voor mij wel een speciale stap want met het oude pand in de Kerkstraat 20 heb ik wel een band natuurlijk. Ik ben er gestart als zelfstandig kapper en ben er elf jaar lang actief geweest”, zegt Thibault. “Bovendien is mijn grootvader Willy De Lodder (een bekend figuur in Damme met de typerende krulsnor, red.) er maar liefst 58 jaar lang actief geweest als kapper. Tot januari 2011, toen hij er op zijn 76ste mee ophield.”

Het pand was doorheen de jaren echter wat verouderd en een renovatie bleek er ook niet evident. Daarom besloot Thibault dus te verhuizen naar de Kerkstraat 56A.

Praktischer

“De reden dat ik nu enkel voor heren kies, heeft eigenlijk twee redenen. Ten eerste omdat ik dat altijd het liefste heb gedaan en ten tweede omdat het voor mij ook praktischer werken is. Ik heb er altijd bewust voor gekozen om alleen te werken maar dat is niet zo evident als je zowel heren als dames doet. Aan een damescoiffure is er nu eenmaal veel langer werk dan aan een herensnit.

En de barbershops zijn ook wel in opmars”, legt Thibault uit. “Ik heb dan ook een specifieke opleiding voor barbier gevolgd en kijk echt wel uit naar deze nieuwe uitdaging. Voor een man is de beleving bij een barbier helemaal anders dan bij een gemengd kapsalon. De inrichting, de muziek, de hele omkadering… het is allemaal specifiek op de man gericht. En naast knip- en scheerbeurten bied ik hier ook een specifieke gelaatsverzorging voor mannen aan.”

