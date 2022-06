Kapper, racesimulator en winkel die mensen doet stoppen met roken komen naar Het Pand

Minder dan drie maanden voor de officiële opening van Het Pand is alle winkelvloeroppervlakte verhuurd. De laatste modules werden ingevuld door Mo’s Barbershop en simulatiecenter Viraco. Ook Dampshop krijgt een plek in het winkelcentrum, dat is een keten die zich richt op de begeleiding van mensen die willen stoppen met roken.

Sinds 1 juni zijn verschillende handelszaken reeds begonnen met de inrichting van hun nieuw etablissement in winkelcentrum Het Pand, dat de deuren opent met een feestelijk heropeningsweekend van 19 tot en met 21 augustus. Enkele weken geleden werd aangekondigd dat nog slechts drie handelsruimtes een nieuwe invulling zochten. Vandaag is de volledige invulling een feit.

“Mo’s Barbershop zal zich naast Butikk vestigen, waardoor opnieuw een kapperszaak in Het Pand aanwezig zal zijn”, vertelt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V). “Daarnaast komt Dampshop, een nationale winkelketen die zich richt op de begeleiding van mensen die willen stoppen met roken. Een begeleidingstraject is daarbij mogelijk, gekoppeld aan de verkoop van elektronische sigaretten. De keten telt al meer dan veertig filialen in het hele land.”

Racen

Tot slot vestigt Viraco zich op de hoek met het Regenboogpark, op de vroegere locatie van de Mustang. “Viraco is het eerste simulatiecenter in de regio. Met maar liefst veertien racesimulatoren, uit eigen ontwikkeling, zal iedereen zich kunnen uitleven in deze recreatieve zaak.”

Zowel individueel als in groep of voor een teambuilding kan men er terecht voor enkele uren professioneel raceplezier. Reserveren zal de boodschap zijn, maar tijdens het wachten kan je ook een drankje nuttigen in de unieke setting.

“Deze kwalitatieve zaken vullen de line-up in Het Pand helemaal. Op deze manier kan het winkelcentrum binnenkort, na een renovatietraject van anderhalf jaar, weer de deuren openen in volle glorie en dit met 31 nieuwe of vernieuwde handelszaken, zes kantoren, het stadhuis en het postkantoor”, besluit Chanterie.