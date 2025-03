Kapper Olivier (41) verhuist terug naar plaats waar alles begon: “Opnieuw samenwerken met mijn moeder”

Olivier Popelier (41) van kapsalon Dué Hair langs de Mandellaan in Roeselare keert binnenkort terug naar de plek waar het voor hem allemaal begonnen is. Dué Hair verhuist deze zomer namelijk naar de plaats waar zijn moeder Mona Monteyne nu haar kapsalon heeft.

Veertien jaar geleden startte Olivier Popelier samen met schoonheidsspecialiste Nathalie Dedier Dué Hair & Beauty in de Rumbeeksesteenweg op. “Inmiddels heeft Nathalie met Dué Face & Body haar eigen zaak in de Oostnieuwkerksesteenweg en knip ik al acht jaar de haren van vrouwen, mannen en kinderen in mijn zaak langs de Mandellaan”, aldus Olivier.

Verhuis

Dué Hair verhuist binnenkort echter naar de Vijfwegenstraat. De woning en kapsalon langs de Mandellaan staan te koop. “Maar nee, stoppen doe ik niet.”

Olivier, die in 2020 nog verkozen werd tot vriendelijkste handelaar van de stad, keert namelijk terug naar de plek waar het eigenlijk allemaal begonnen is. “Al van kinds af aan wist ik eigenlijk dat ik kapper wou worden. Daar heeft mijn moeder heel veel mee te maken.”

Mona Monteyne runt inmiddels al jarenlang langs de Vijfwegenstraat haar kapsalon Hair Lounge. “Mijn moeder is er inmiddels 63 en begint stilletjes aan af te bouwen.” Dué Hair verhuist, wellicht deze zomer, naar de plek waar het voor Olivier allemaal begon. “Net zoals in de beginjaren zal ik er samenwerken met mijn moeder, maar dit keer wel onder de naam van Dué Hair. We hebben al zeven jaar goed samengewerkt en zullen dat straks ook weer doen.”

Enthousiasme

Ook de twee huidige medewerkers van Olivier verhuizen mee naar de Vijfwegenstraat. “Ik zal de zaak net voor de opening ook een eigen toets geven.” Olivier merkt dat de klanten enthousiast reageren op de verhuizing. “Sommige vreesden dat ik zou stoppen en geven nu al aan mee de verhuizing te maken.”