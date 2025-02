Kandidaat-overnemer Guido Dumarey vecht faillissement Tupperware aan

Guido Dumarey is kandidaat om een deel van de activiteiten van Tupperware in Aalst over te nemen. Hij vecht het faillissement van de Belgische tak van het huishoudmerk aan. Dat meldt De Tijd maandag.

Het faillissement van Tupperware in Aalst is maandag officieel aangevraagd. In januari werd duidelijk dat de Amerikaanse hoofdzetel akkoord ging met de sluiting, waardoor het doek virtueel viel. De juridische procedure is echter pas vandaag, na ruim een maand, effectief in gang gezet. Maandagmiddag werden de curatoren aangesteld die nu in gesprek gaan met de directie en de vakbonden. Hun voornaamste taak is geld vinden om de schuldeisers terug te betalen.

Een van de kandidaat-overnemers is Guido Dumarey. Dat bevestigt hij aan De Tijd. Dumarey is de West-Vlaamse serieel ondernemer die ook bij de recente faillissementen van de busbouwer Van Hool en de chipmaker Belgan opdook als kandidaat-overnemer.

Voor Tupperware ziet Dumarey een toekomst. Hij zegt op basis van zijn jarenlange ervaring met moldingactiviteiten voldoende vertrouwd te zijn met de activiteiten van Tupperware in België.

Concreet heeft Dumarey Group een ‘uiterst dringend verzoek’ ingediend bij de ondernemingsrechtbank in Dendermonde over het faillissement van de Belgische Tupperware-activiteiten: Tupperware Belgium en Tupperware General Services in Aalst. Volgens Dumarey moet of bijkomend onderzoek gebeuren voordat de rechtbank het faillissement kan uitspreken, of moeten de activiteiten onder gerechtelijk gezag worden overgedragen om het faillissement te vermijden.