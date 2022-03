‘Kado & ZOooo meets Kado Artuur’ in Kerkstraat Gistel

Nog twee weekjes aftellen en dan opent in de Kerkstraat een mooie samenwerking tussen vzw Duinhelm en de ondernemende dames van Kado & ZOooo. Iedereen kan er drie dagen lang terecht voor leuke cadeautjes met het oog op bijvoorbeeld Moeder- en Vaderdag, en tal van andere voorjaarsfeesten. “Je koopt niet gewoon een artikel, maar ook een verhaal”, klinkt het.

Wie al eens in Gistel gaat shoppen, kent ongetwijfeld het initiatief Kado & ZOooo. Dat is een pop-up die afgelopen eindejaarsperiode al voor de derde keer werd ingericht door vijf ondernemende dames uit de regio: Nadia Serlez (Sferio), Stien Vandecasteele (STN. bags), grafisch ontwerper Marloes Zwaenepoel, juwelenontwerpster Ann Zwaenepoel en Liesbeth Van De Moortel (Guust & Co). Je kunt er steeds terecht voor leuke geschenken.

“Nadat we in december opnieuw een succesvolle editie van pop-up Kado & ZOoo achter de rug hadden, gingen we aan het brainstormen om ook in het voorjaar voor een korte periode onze artikelen te verkopen in Gistel. Zo rijpte het idee voor een heus lenteweekend”, laat het vijftal optekenen.

Finaal kwamen ze uit om in zee te gaan met Kado Artuur uit de Kerkstraat. Kado Artuur is een initiatief van de vzw Duinhelm, een centrum voor begeleiding van personen met een voornamelijk mentale beperking in de regio Middenkust. Tijdens de dagbesteding werken de cliënten aan artikelen, die vervolgens te koop aangeboden worden in hun winkel.

“De artikelen zijn duurzaam en mooi afgewerkt, ideaal voor een kleine attentie bij elke gelegenheid”, onderstrepen de initiatiefnemers.

Samen groeien

“Kado Artuur mag wel een extra duwtje krijgen om bekender te worden. Door samen te werken, brengen we onze klanten naar de winkel in de Kerkstraat en kunnen we samen verder groeien. Daar koop je niet enkel het artikel, maar ook het verhaal achter Kado Artuur. Elke persoon die hier aan meewerkt, is bijzonder en zet de eigen talenten in. Zo komen we tot Kado & ZOoo meets Kado Artuur.”

Zowel de producten van de Duinhelm-cliënten als van de ondernemers staan in de rekken. “We presenteren tal van geschenkartikelen voor zowel Moeder- en Vaderdag, communie- en lentefeesten, als het einde van het schooljaar.” De pop-up opent op vrijdag 1 april de deuren van 9.30 tot 19 uur. Op zaterdag 2 en zondag 3 april kun je er telkens terecht van 9.30 tot 17.30 uur.

(TVA)