Kaderfabriek Deknudt Frames blaast honderd kaarsjes uit: Een jaar lang acties en events

Deknudt Frames bestaat 100 jaar en dat wordt op vrijdag 3 februari gevierd met een ontvangst in het gemeentehuis. De twee bedrijfsleiders, Bruno en Thijs Deknudt, grasduinen in de rijke geschiedenis van het bedrijf dat de oudere generatie kent als ‘Kaderfabriek Deknudt’.

Voor de start moeten we terug naar het begin van de 20ste eeuw. Aloïs Deknudt stopte toen met klompen maken en schilderen en begon zich steeds meer te concentreren op fotografie, waarvan hij al van jongsaf in de ban was. “De zaken gingen goed en de kaders voor het inlijsten van de portretten maakte hij zelf”, verduidelijkt Bruno Deknudt. “Vanaf 1923 helde de balans over in de richting van de kaders en daarvan maakten Aloïs en zijn broer Remi hun hoofdactiviteit.”

“In 1927 beslisten de broers hun eigen weg te gaan. Aloïs deed verder in het fabriekje in de Schoolstraat. De activiteit groeide en er kwamen nieuwe machines en extra personeelsleden bij. Begin de jaren dertig brak een economische crisis uit, maar daar hadden ze bij Deknudt geen last van. Productie en verkoop kenden een belangrijke groei door tal van factoren: creativiteit, stevig bewustzijn van kwaliteit, het permanent doorvoeren van verbeteringen…”

In de Kaderfabriek werkte toen een 25-tal mensen. Het bedrijf kreeg met ADA, wat staat voor Aloïs Deknudt-Adins, voor het eerst een commerciële naam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog viel de verkoop van kaders sterk terug. In 1946 begeleidde Aloïs zijn oudste zoon Frans bij de opstart van een Spiegelfabriek, het huidige Deknudt Mirrors. Vanaf 1954 werkte ook zijn tweede zoon Armand voor ADA en die startte met de Lustrerie Deknudt. De drie firma’s werkten samen waar het wenselijk was, maar bepaalden zelfstandig hun koers waar het nodig was.

Groei en bloei

De bedrijfsnaam ADA verdween en in 1961 nam de jongste zoon Luc Deknudt de leiding van de kaderfabriek over. Onder zijn leiding kende het bedrijf een gestadige groei. Een nieuwe vestiging in de Nijverheidslaan werd in gebruik genomen en er werden heel wat nieuwe exportmarkten opgestart. De kern van het beleid van Luc Deknudt was het stimuleren van initiatieven bij zijn medewerkers, deze ideeën in overleg uitvoeren en opvolgen. ‘Het beste idee haalt het’ was zijn favoriete leuze.

“Grote evolutie op commercieel vlak, maar nog meer in de productie”

“Op technologisch vlak was de firma een pionier in het verwerken van kunststoffen voor de productie van fotokaders. Het personeelsbestand groeide verder, zowel in productie als in administratie en verkoop, om in 1984 de kaap van de 200 medewerkers te bereiken”, aldus Bruno Deknudt.

Naar Slovakije

Bruno Deknudt, de oudste zoon van Luc, startte in 1989 in het bedrijf, twee jaar later gevolgd door zijn jongere broer Thijs. Ze zijn op vandaag de beide CEO’s van het bedrijf. Onder hun bewind nam Deknudt Mirrors belangrijke wendingen op commercieel vlak. Waar vroeger het cliënteel zich quasi uitsluitend in de fotobranche bevond, evolueerde dit naar een brede waaier van allerhande winkels. Het bedrijf realiseert ook geregeld projectwerk zoals inrichting van hotels, toonzalen of winkels.

Ook in de onlinehandel is Deknudt Frames goed vertegenwoordigd. “Maar de wijzigingen op productievlak waren wellicht nog ingrijpender”, verduidelijkt Thijs Deknudt. “Begin de jaren negentig gebeurde de volledige productie nog in Deerlijk. In 1995 werd een eigen productievestiging opgericht in Slovakije. Die vestiging is een joint venture tussen Deknudt Frames en Deknudt Mirrors en stelt 40 mensen tewerk.”

“Naast eigen productie in Slovakije werken we intensief samen met diverse Aziatische en Oost-Europese leveranciers van fotokaders of aanverwante producten. Alle logistieke operaties zijn gecentraliseerd in de magazijnen in Deerlijk. Een deel van de voormalige productieruimten wordt verhuurd aan diverse externe huurders.”

Het 100-jarig bestaan wordt uitgebreid gevierd. Op vrijdag 3 februari is er een ontvangst in het gemeentehuis, waarbij het bedrijf gehuldigd wordt, samen met 21 medewerkers die 25 of meer dienstjaren hebben. De week nadien volgt een personeelsfeest in sterrenrestaurant Marcus in Deerlijk. Gespreid over het hele jaar zullen nog tal van acties of events voor de klanten plaatsvinden.

(Rik Devos)