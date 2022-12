Kachtemse onderneemsters slaan handen in elkaar voorpop-upwinkel in de Marktstraat

Vanaf woensdag 14 december kun je terecht in de pop-upwinkel in de voormalige fotografiezaak Callewaert in de Marktstraat. De Kachtemse onderneemsters Sofia Vanhavereke (Anco) en Isabel Maes (Billie Bob) sloegen daarvoor de handen in elkaar. Je zal er tijdens de eindejaarsperiode voor tal van cadeautjes langs kunnen lopen. “Wie weet smaakt het naar meer”, klinkt het bij het duo.

Sofia Vanhaverbeke startte een viertal jaar geleden met Anco. Ze maakt zelf schalen en schilderijen die ze verkoopt, maar ondertussen breidde ze haar gamma uit met tal van interieur- en designartikelen. In de vernieuwde Spar in Kachtem heeft ze ook haar verkooppunt.

“Wellicht zijn we elke dag open tijdens de kerstvakantie”

“De winkel bij mij thuis doe ik nog open bij speciale gelegenheden. Maar met deze pop-upwinkel wil ik een totaal ander aanbod presenteren aan de klanten. Het zijn allemaal toffe hebbedingen, die me ook echt op het lijf geschreven zijn”, klinkt het enthousiast.

Maar Sofia gaat dit avontuur niet alleen aan, ze vond een partner in Isabel Maes die sinds februari dit jaar gestart is met Billie Bob. “Zelf ben ik regentes mode en kleding, net als mijn moeder eigenlijk. Het zit dus wat in de genen. Ik ben met een eigen zaak begonnen waarbij we ons specialiseren in duurzame kinderkledij, voor kinderen van 3 tot 14 jaar. Bij mij thuis in de Manestraat in Kachtem heb ik een winkel die op woensdag- en zaterdagnamiddag open is, maar naar het eindejaar toe ga ik hier samen met Sofia onze winkel open houden.”

Voorsmaakje

De dames zijn nog volop bezig met het smaakvol inrichten van de winkel, op woensdag 14 december openen ze voor het eerst de deuren.

“De bedoeling is dat we het voor een maand doen, maar misschien smaakt het wel naar meer”, knipogen ze. “Tijdens ons openingsweekend zullen we ook op vrijdag en zaterdag 16 en 17 december open zijn, ook op zondag 18 december met de kerstmarkt gaan we open. In principe zijn we open op woensdag, donderdag en vrijdag in de namiddag en op zaterdag de hele dag. Maar via onze Facebook- en Instagram-pagina’s zul je dat op de voet kunnen volgen. Omdat ik als leerkracht in het middelbaar onderwijs tijdens de kerstvakantie thuis ben, zullen we dan wellicht dagelijks open zijn.”

De duurzame kinderkleding van Isabel omvat onder meer de merken Molo, CarlijnQ, Tinycottons en Sproet en Sprouts. “Maar we hebben ook juweeltjes voor kinderen. Ideaal voor de feestdagen dus. Net als de producten van Sofia,” (WVS)