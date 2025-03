Kaatje Vonck stopt met haar breiwolwinkel Stikkestek

Bijna veertig jaar na de start in 1986 sluit Kaatje Vonck (65) halfweg mei haar breiwol- en handwerkwinkel Stikkestek in de Walweinstraat. “Toen ik destijds begon, sloten alle gelijkaardige zaken omdat handwerk uit de mode was. Het was in het begin dus zeker niet gemakkelijk”, zegt Kaatje, die nu uitverkoop houdt.

Liefhebbers van breien, haken of ander handwerk, die graag nog wat bolletjes wol of naaigaren willen halen bij ‘Stikkestek’ in de Walweinstraat, wachten best niet te lang. Eind mei sluit de winkel die in 1986 door Kaatje Vonck werd opgericht.

“Ik heb eerst zes jaar gewerkt als verpleegkundige in het AZ Sint-Jan in Brugge. Maar de sfeer en de mentaliteit onder het verplegend en verzorgend personeel, botste nogal met mijn karakter”, vertelt Kaatje. “Toen al was ik gepassioneerd door breien, naaien en haken. Dat zat ook wel wat in mijn familie, want zowel mijn mama als mijn tante gaven les in wat destijds ‘snit en naad’ werd genoemd. En ik voelde ook wel de drang om echt op eigen benen te staan, om zelfstandige te worden.”

Populair

“Dus heb ik een gedeelte van mijn woning, met de hulp van vrienden, ingericht als winkel”, gaat Kaatje verder. “Toen ik begon, waren er heel wat zaken in die branche – ook grote ketens – die ermee ophielden omdat handwerk in die periode toch wat uit de mode geraakte. Dus het was niet eenvoudig in die beginjaren. Ik stond toen ik elke week op de zaterdagmarkt op ’t Zand en ging ’s avonds nog de baan op om de schoonheidsproducten van Mylène te verkopen om op die manier toch mijn facturen te kunnen betalen. Maar gaandeweg won handwerk weer aan populariteit.”

Kaatje blikt terug op een bijzondere periode tijdens de coronacrisis, die haar zaak verrassend veel goeds heeft gebracht. “Mensen zaten thuis en ontdekten handwerk opnieuw of pakten het weer op”, vertelt ze. “Veel jonge vrouwen begonnen toen ook met handwerk, en velen zijn dat blijven doen. Dat is voor mij zeker positief geweest. Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan, maar ik merk dat steeds meer mensen hun materiaal online bestellen. En nu, op mijn 65ste, is het tijd om met pensioen te gaan en meer van het leven te genieten. Ik kijk ernaar uit om te reizen en fietstochten te maken.” (PDV)