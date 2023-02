Kaat van Shoe Kid’s al 30 jaar ‘de madam van de schoentjes’

De kinderen die er met hun ouders klant zijn, noemen haar op straat ‘de madam van de schoentjes’. Al 30 jaar runt Kaat Deknock (62) op de Burg in Torhout haar speciaalzaak Shoe Kid’s met kinder- en tienerschoenen. Na drie decennia in haar winkel heeft ze aan enthousiasme nog niets ingeboet.

Kaat woont in de Karel de Goedelaan, op amper een paar straten afstand van Shoe Kid’s. “Nog nooit ben ik tegen mijn zin naar mijn winkel gestapt of gefietst”, zegt ze. “Ik doe dit nog altijd even graag. Overigens, wat niet iedereen weet, ik heb ook een outletzaak in kinderschoenen aan de Kortrijksestraat in Oostkamp. Die heet 4 Kids en daar worden de restjes van de collectie verkocht.”

Uit zelfstandig nest

Kaat is in februari 1993 met haar winkel op de Burg gestart. “Wat is de tijd voorbijgevlogen”, zegt ze. “Gelukkig houdt omgaan met kinderen je jong. Ik ben eigenlijk leerkracht lichamelijke opvoeding en heb in vervlogen tijden eerst enkele jaren lesgegeven. Ook dat vond ik heerlijk. Maar ik kom uit een zelfstandig nest – al de vijfde generatie bakkers De Knock in Oostkamp – en ik wou dus graag een eigen zaak. Ik vond dat iets voor mij. Enne, wie het schoentje past, trekke het aan, hé.” (lacht)

Kaat heeft haar winkelruimte een aantal keer uitgebreid en/of heropgefrist. In een zaak waar veel kinderen langskomen, is beleving erg belangrijk. “Zowel de kinderen als hun ouders moeten zich hier thuisvoelen. Anders schiet je aan je doel voorbij”, zegt ze.

“Ik wil de ogen van de kindjes zien twinkelen”

“Uiteraard wil ik dat mijn handel winstgevend is, maar toch is dat niet mijn eerste betrachting. Ik wil de ogen van de jongens en meisjes zien twinkelen als ik hen een paar leuke schoenen pas. Daar doe ik het voor. Sinds kort heb ik, naast het jeugdgamma, ook een grote collectie schoenen voor dames. Ik blijf niet stilstaan.”

Ook op zondag open

Toch blijven de kinder- en tienerschoenen de hoofdzaak. De keuze is enorm, weliswaar uitsluitend in leder en van Spaanse of Italiaanse makelij. Maar toch betaalbaar.

“Ik weiger brol in plastic te verkopen”, zegt Kaat. “De voeten van de mensen verdienen kwaliteit en die wil ik hen bieden. Net als een onberispelijke service.”

Shoe Kid’s is op zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur open en op andere dagen van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur, behalve op maandagvoormiddag. De 30ste verjaardag wordt gevierd op 3, 4 en 5 maart met een hapje en een drankje voor de klanten aan een foodtruck. En 10% korting.