K in Kortrijk is klaar voor de eindejaarsperiode: “Onze activiteitenagenda zit vol”

Sinds vorige week fonkelt de kerstverlichting doorheen K in Kortrijk. Met Black Weekend als startschot op 24, 25 en 26 november vangt de eindejaarsperiode in het winkelcentrum aan met tal van activiteiten.

K in Kortrijk wil studenten steunen uit (Groot-)Kortrijk. “Onze kerstmarkt voor miniondernemingen komt dan ook terug in het weekend van 9 en 10 december. Beide dagen vind je diverse standen terug waar studenten hun producten tentoonstellen. De minionderneming van het jaar – beslist door onze bezoeker – krijgt een publieksprijs: de ‘Mini-onderneminK van het jaar’.”

Tijdens de koopweekends, inclusief koopzondag, in december (9/12 en 10/12, 16/12 en 17/12, 23/12 en 24/12) komt de Kerstman langs bij K in Kortrijk. Daarnaast is er tal van andere animatie voorzien. Vanaf 8 december keert eveneens hun berendorp terug.