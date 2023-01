K-Deetje opent nieuwe winkel in Oostkamp

Na iets meer dan twee jaar sinds het openen van K-Deetje iets verder in Oostkamp verhuist de winkel naar een groter pand in de Kortrijksestraat 14. Wat in volle corona periode begon als een webshop, is voor Debbie Hellebuyck ondertussen uitgegroeid tot een fulltime job.

Debbie Hellebuyck (33) en Koen Defrancq (33) vormen een nieuw samengesteld gezin met Debbie’s zonen Leon (9) en Morris (7) Talloen en Maribel Defrancq (3). K-Deetje is een ecologische kinderwinkel, al noemen het Debbie het liever een inspiratiewinkel. “Onze expertise als (groene) ouders zetten we in om op zoek te gaan naar vernieuwende, ecologische en duurzame artikelen voor baby’s en kinderen. Van verzorgen tot spelend (leren), tot verbinden met elkaar. Zo willen we ouders inspireren in hun zoektocht naar babyproducten, speelgoed, cadeautjes en schoolspullen. Alles wat je in onze (web)shop vindt, zijn zaken die we zelf in huis hebben of zouden halen. Leon, Morris en Maribel zijn ons trouwe testpanel”, weet Debbie te vertellen.

Ze blijft inzetten op bewuste merken, die kiezen voor een correcte productie en veilige materialen. Met het aanbod wil K-Deetje ook aantonen dat duurzaam, niet altijd duur hoeft te zijn. Ze biedt producten en merken uit verschillende prijscategorieën aan. Debbie is ook heel trots dat ze voor een paar merken uniek in deze regio zijn. Ook de Sensory Gallery is uniek in de streek. Een soort van snoepwinkeltje, maar dan met sensorisch materiaal voor het jonge (en oudere) kind.

Daarnaast heeft K-Deetje nu een volwaardige babycorner voor de geboortelijsten en een workshop ruimte om te creëren en te verbinden. “Daar was in de twee jaar in onze kleine winkel iets verder in de straat wel veel vraag naar”, aldus Debbie. “We zijn benieuwd naar wat de toekomst ons nog mag brengen en zijn enorm dankbaar dat we een deeltje mogen uitmaken in de wereld van het kind. Maar doorgroeien naar een nog groter pand zit er niet meer in. We hebben hier een zee aan ruimte om onze klanten te ontvangen en workshops te geven.”

Nu Debbie gekozen heeft om werk binnen de Freinetschool op te geven en voor de volle 100% te kiezen voor K-Deetje zijn ook de openingsuren aangepast. De winkel in nu gesloten op zondag en maandag en ook op donderdagnamiddag. Meer info www.k-deetje.be (GST)