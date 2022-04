JVB Verzekeringen voortaan langs de Rijksweg

Maandag 2 mei neemt het team van JVB Verzekeringen hun intrek in hun gloednieuwe belevingskantoor langs de Rijksweg 8.

Het nieuwe kantoor komt waar jaren ceremoniewinkel Gentlemen gevestigd was. Het pand werd nu duchtig onder handen genomen en wordt een prachtig en ruim verzekeringskantoor. “We zijn heel blij met de vorderingen van de verbouwing”, glundert Jonas Van Biervliet (30), zaakvoerder bij JVB. “In ongeveer zes maanden is het pand helemaal gestript, veranderd en wordt het een modern en jong kantoor met voldoende plaats voor onze personeelsleden en onze klanten. Wij zijn natuurlijk heel blij dat we binnenkort kunnen verhuizen.”

JVB-verzekeringen is nu nog gevestigd in de Hondenkensmolenstraat 2, maar uitbreiding was hoognodig. “Ons kantoor is in 5 jaar tijd exponentieel gegroeid. Zo verwelkomen we eind dit jaar al ons zevende teamlid. Omdat we onze mensen een mooi kantoor willen geven en onze klanten op een rustige en professionele manier willen ontvangen, moesten we op zoek naar een nieuw en groter pand”, legt Jonas uit. “We hebben een aantal mogelijkheden overwogen, maar uiteindelijk viel ons oog via via op dit ruime pand. In een week of drie hebben we beslist. We kunnen ons nu dus langs de Rijksweg vestigen en daar zijn we heel blij om. Het is een ideale uitvalsbasis.”

“Als bedrijf zijn we trots dat we in Izegem gevestigd zijn. We verzekeren dan ook heel wat Izegemse bedrijven en klanten, zoals onze toekomstige buren van Aecars bijvoorbeeld. Dat ‘lokale’ vinden wij als jonge onderneming enorm belangrijk. We hebben de afgelopen jaren een hele mooie groei gemaakt en we zijn een vaste waarde binnen onze stad geworden.”

Laatste fase

Momenteel zitten de verbouwingen aan het gloednieuwe kantoor in een laatste fase. “We zullen onze klanten in een mooi kader kunnen ontvangen. Er wordt nog volop geschilderd en afgewerkt voor we onze intrek nemen, maar de verhuis zou eind april rond moeten zijn. Vanaf 2 mei verwelkomen we iedereen op onze nieuwe locatie.”

Het bedrijf heeft nog meer mogelijkheden om te groeien. “Mocht ons kantoor de komende jaren nog groter worden, dan kunnen we ook op de bovenverdieping extra ruimte creëren.” (MVI)

Info: www.jvbverzekeringen.be.