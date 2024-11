Juwelierszaak Jero Design bestaat 20 jaar: “Wegenwerken, renovaties, corona en een gasexplosie aan de overkant, we maakten het allemaal mee”

Jero Design in Oostende, de bekende juwelierszaak van Jelle Roels (43) bestaat twintig jaar. De meeste van die jaren kreeg hij te maken met verbouwingen, renovaties, corona en het heraanleggen van de straat. Op de koop toe bevindt hij zich pal over de locatie waar twee jaar geleden een gasexplosie plaatsvond. Gevolg: zes maanden gesloten. Nu wil men opnieuw de straat afsluiten voor bouwwerken aan de overkant. “Maar we zijn in gesprek met de stad”, zegt de man hoopvol.

20 jaar Jero Design liep niet van een leien dakje. Jelle Roels was – althans als het van zijn ouders afhing – voorbestemd om advocaat of dokter te worden. Hij ging naar dezelfde school als zijn broer, die wel advocaat is, maar dat was niets voor hem. Tot hij een boekje in handen kreeg met opleidingen. Achteraan in het boekje stond een klein kadertje: wordt juwelenontwerper. En zo geschiedde. Na wat ervaring op te doen in Antwerpen, Brugge en Oostende besloot hij in 2004 om een eigen winkel met atelier te openen.

Reeks tegenslagen

“Ik zat eerst in een pand op de Groentemarkt”, blikt Jelle terug. “Kort nadat ik er aan de slag ging, werd het pand links van mij platgegooid. Daarna werd de achtergevel gerenoveerd en ik kreeg twee jaar een gesloten stelling voor de deur aan de voorzijde van mijn winkel.”

Uiteindelijk verhuisde Jelle naar de Christinastraat. De straat beloofde herop te leven en dat was de ideale locatie. Maar toen kwam het coronavirus opzetten. “Dat gaf me echter wel de tijd om wat meer collecties te ontwerpen”, legt Jelle uit. “Maar dan begon het. De Lijnbaanstraat aan de achterzijde waar mijn atelier is, werd opengegooid en vernieuwd. Daarna begon men aan de Christinastraat, waar de hoofdingang van de winkel is. De straat lag ruim een jaar open.”

Het opvallendste moment vond plaats op 13 oktober 2022. Op die dag ontplofte het pand aan de overkant van de winkel nadat gas zich had opgehoopt in de kelder. Een kleine vonk was voldoende om de hel te doen losbarsten. “Wij stonden op dat moment buiten en hebben veel geluk gehad”, herinnert Jelle zich nog de dag alsof het gisteren was. “Uiteindelijk liep de winkel heel wat schade op. Ik was zes maanden gesloten, vooral door verzekeringskwesties. Wat het verlies betreft, werd er nooit naar het cijfer van de winkel gekeken. Ik ben dus veel geld verloren. Ik verloor door de werken en de explosie twee keer de feestdagen, Valentijn en huwelijken, want maart is dé huwelijksmaand voor ons.”

Nieuwe werken

Binnenkort starten de werken om een nieuw pand te bouwen op de locatie waar de gasexplosie plaats vond. “We konden vorige week de plannen inkijken en daarop werd duidelijk dat de straat opnieuw afgesloten wordt. De Christinastraat is een smalle straat en er zou een kraan en een werfketen komen. Dat kan deze straat niet meer hebben na alle ellende”, aldus Jelle, die de stad contacteerde. “De stad heeft nu laten weten dat ze er alles aan zullen doen om dat te vermijden. Deze straat begint nu weer her op te leven en we willen op dit elan verdergaan.”

Primeur

Ondanks alle ellende blijft Jelle in de toekomst geloven. “We hebben zwaar geïnvesteerd in een printer, een Belgische primeur eigenlijk. De printer is nog maar pas op de markt en ik ben de eerste in ons land die de printer besteld heeft. Het gaat om een 3D-printer om juwelen in hars te printen. De beste ter wereld. Ik wil er immers minstens nog eens twintig jaar bij doen. We hebben al zo veel overleefd en ik zal blijven vechten”, besluit de goudsmid.