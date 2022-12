Juwelenontwerpers Anna en Albi winnen Prijs Jonge Makers

De Brugse juwelenontwerpers Anna Van Krieken (29) en Albi Llukaj (28), die zowel professioneel als privé partners zijn, hebben de prijs Jonge Makers 2022 gewonnen. Opmerkelijk is dat ze beiden eerst een studie voor dierenarts voltooiden alvorens zich volop op juwelenontwerp te gooien.

Met de Prijs Jonge Makers wil De Republiek samen met Handmade in Brugge en Turbo het ondernemerschap binnen de Brugse maakindustrie naar een hoger niveau tillen. Jong en beloftevol makerstalent krijgt zo een stimulans om zich zowel op creatief en ambachtelijk als op zakelijk vlak verder te ontwikkelen. Vakmannen en vrouwen jonger dan 30 jaar die een activiteit uitoefenen binnen het domein van de ambachten en een link hebben met Brugge, konden zich kandidaat stellen. Uit alle inzendingen selecteerde de jury drie genomineerden en op het einde van het hele proces was het het duo Anna Van Krieken & Albi Llukaj dat de prijs Jonge Maker 2022 in ontvangst mocht nemen.

“Wij leerden elkaar al kennen op de middelbare school ‘de Frères’ in Brugge, zijn sinds dit jaar verloofd en vormen nu al 12 jaar een koppel”, zegt Albi. “Allebei hebben we een grote liefde voor de natuur en voor dieren en we zijn dan ook samen diergeneeskunde gaan studeren. Zeker een heel boeiende studie maar door samen rommel- en brocantemarktjes en galerieën te bezoeken, geraakten we ook gepassioneerd door vooral oudere juwelen. Vooral de art-decostijl boeide ons en dat vertaalt zich nu ook in ons werk.” Opmerkelijk is dat Anna en Albi dus nooit de job van dierenarts uitoefenden. Na hun universitaire studies volgden ze bij Syntra West de voltijdse dagopleidingen ‘juwelier-goudsmid’ en ‘succesvol ondernemen’. En nu bouwen ze hun vaardigheden nog verder uit in de opleiding ‘juweelontwerp’.

Subtiele boodschappen

“Neen we hebben er geen spijt dat we na die lange studie nu niet aan de slag zijn gegaan als dierenarts. Ik beschouw het zeker niet als verloren moeite want in die opleiding hebben we heel veel zaken opgestoken die we verwerken in onze ontwerpen. Zoals een ontwerp met een bijenring en een parasiet bijvoorbeeld”, legt Llukaj uit. “Er zitten subtiele boodschappen en verrassingselementen in die heel vaak verwijzen naar het dierenrijk en de natuur. Die creaties werken we uit als ringen en als oorhangers, later komen daar mogelijk nog andere soorten sieraden bij.”

Anna en Albi hebben wel een atelier in Jabbeke maar géén fysieke winkel en ook geen echte webshop. Wel hebben ze een website, https://vankriekenllukaj.com/, waar je kennis kan maken met hun werk. “Ons werk bestaat nu eigenlijk uit twee collecties, namelijk de ‘polished pollution collection’ en de ‘spiteful secrets collection’”, verduidelijkt Llukaj. “We zijn nu vooral contacten aan het leggen met galerieën en exclusieve verdelers om zo ons werk verder bekend te maken en te verkopen.” De jury waardeerde de gretigheid waarmee het duo wil bijleren door alle aangereikte tips en inzichten tijdens het voortraject ter harte te nemen. De Prijs Jonge Makers omvat een professioneel begeleidingstraject door het Turbo-netwerk, een geldprijs van 500 euro en een jaarabonnement voor Mind and Makerspace, een zogenaamde ‘open creatieve ruimte voor denkers en doeners’ waar creatieve ondernemers aan het werk kunnen en er elkaar ook kunnen ontmoeten. (PDV)