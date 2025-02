Juweelontwerpster Daisy (53) maakt unieke creaties vanuit haar atelier in Oostende: “Elk stuk vertelt een verhaal”

Met een carrière van bijna dertig jaar in het juweelontwerp en edelsmeedkunst is Daisy Verheyden een ware meesteres in het creëren van unieke, tijdloze juwelen. Sinds mei 2024 heeft haar atelier en galerie een nieuwe thuis gevonden in het hart van Oostende, waar ze zich laat inspireren door de zee en haar rijke historie. Haar werk is niet zomaar ambacht. Het is een passieproject waarin elke creatie doordrenkt is van vakmanschap, schoonheid en persoonlijke verhalen.

Daisy Verheyden studeerde juweelontwerp en edelsmeedkunst aan het Sint Lucas Antwerpen (vroeger ook ‘Sint Lucas Paviljoen’ genoemd, red.) en begon in 1995 als zelfstandig juweelontwerpster. “Mijn eerste expo organiseerde ik in december 1995,” herinnert ze zich. “Ik had 35 stuks gemaakt en iedereen die ons kende, was afgekomen. Dat was het begin van mijn reis.”

Thuis in Oostende

In de loop der jaren bouwde Daisy een trouwe klantenkring op, eerst in Antwerpen en nu ook aan de kust. “Na veertien jaar in het centrum van Antwerpen vond ik een nieuwe thuisbasis in Oostende. Mijn ouders hebben hier al vijftien jaar een tweede verblijf, en ik voelde me hier altijd al thuis. Tijdens corona kwam ik vaker en besefte ik: Oostende is waar ik wil zijn”, vertelt ze.

Haar nieuw atelier is gehuisvest in een voormalig biljartcentrum, een pand met karakter. “De verbouwingen waren pittig, maar nu is het perfect. Achteraan smelt ik zelf mijn goud, ik giet en smeed, alles met de hand. Dit is mijn wereld. Elke dag sta ik op met nieuwe ideeën. De traagheid van het proces, het zorgvuldig vijlen, hameren en solderen, het zien groeien van een juweel onder mijn vingers… dat is wat mij drijft.”

Exclusief

Daisy’s juwelen zijn geen alledaagse accessoires, maar kunstwerken met een verhaal. “Ik werk vaak met oud goud en edelstenen die al generaties meegaan. Klanten brengen me erfstukken en ik transformeer ze tot iets nieuws, iets persoonlijks. Dat proces is magisch.” Ze benadrukt de ecologische waarde van haar werk: “Goud wordt volledig hergebruikt. Ik smelt het zelf, giet het opnieuw en creëer iets unieks.”

Zoals dat is, vraagt het tijd om op maat gemaakte stukken te smeden. “Als het een speciale opdracht is, kan het zes maanden duren voor een juweel af is. Maar ik leg er alles in, elke keer opnieuw”, vertelt Daisy. Haar ontwerpen zijn exclusief, met een prijsklasse tussen 1.500 en 6.000 euro. “Mijn klanten zijn vaak mensen die me al lang volgen. Ik ben geen juwelenwinkel waar je zomaar binnenwandelt; elk stuk is een verhaal op zich. Wie met oud goud komt, start al met een mooi basisbudget. Soms brengen klanten een heleboel gouden ringen mee. Daarmee ga ik dan aan de slag.”

Toekomstplannen

Naast haar werk als juweelontwerpster droomt Daisy ervan om samen te werken met andere kunstenaars. “In het verleden heb ik al heel wat exposities georganiseerd en samengewerkt met andere kunstenaars. Mijn vriend Bob is trouwens een mixed media-artiest. We denken eraan om ooit samen een expositie te organiseren. We begrijpen elkaar volledig in onze passie voor kunst.”