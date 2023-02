Justine Rosseel bezorgt je een mooie coupe aan huis

Het mooie landelijke Koekelare heeft er met ‘Justine Hair and Beauty’ een nieuwe handelszaak bij. Eentje waar velen heel blij mee zullen zijn, want Justine Rosseel (27) wonende in de Moerewegel, is kapster aan huis in bijberoep. Zie je er tegenop om zelf naar de kapper te gaan? Dan komt Justine op eenvoudig verzoek bij jou thuis om je een mooie en smaakvolle coupe te bezorgen.

Justine Rosseel wordt in maart 28 en werkt op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag deeltijds als poetsvrouw bij het Sociaal Huis van Koekelare. De rest van haar tijd werkt Justine als kapster aan huis in bijberoep. Vorig jaar trad ze in het huwelijksbootje met Dylan Vandekerkckhove. “Ik kreeg de microbe om kapster te worden met de paplepel mee, want een oma en een tante oefenden jarenlang ook het beroep van kapster uit”, steekt Justine van wal.

Uitbreiden

Na haar studies aan de kappersschool in Tielt nam ze in 2018 het besluit zelfstandige te worden en vestigde ze zich in Lichtervelde als kapster aan huis. En haar idee sloeg meteen aan bij de mensen, want oma Agnes Vanwalleghem deed geregeld met grote tevredenheid beroep op haar diensten. De mond-tot-mondreclame deed de rest. De trein was vertrokken en algauw wist Justine mede door corona – waar de vraag naar thuiskappers plots fel toenam – een mooi cliënteel op te bouwen.

Door haar oma kwam ze in Koekelare terecht. Ze heeft het hier naar haar zin en wil graag haar cliënteel in de regio Torhout, Ichtegem, Eernegem en Moere uitbreiden. “Iedereen kan bij mij terecht voor een professionele knipbeurt (verven, wassen, knippen en brushen) of een feest- en/of opsteekkapsel”, besluit Justine Rosseel .“

(EV/GC)

Voor meer info of een afspraak, kan je Justine bereiken op het nummer 0479 18 73 62. Een mailtje sturen kan ook naar Rosseeljustine@outlook.be