Justine (32) start als diëtiste en massagetherapeute

Justine Vancoppenolle (32) is sinds kort gestart als diëtiste en massagetherapeute. In haar nieuwe praktijk ‘Genieten en Voeden’ in Schuiferskapelle geeft ze ontspanningsmassages en gewichtsneutraal voedingsadvies.

“Sinds mijn studentenjaren wist ik al dat ik diëtiste wou worden”, zegt Justine. “Ik heb eerst mijn studies aan de universiteit afgewerkt. Het behalen van mijn diploma als diëtiste tijdens mijn voltijdse job was niet evident, maar de opstart van mijn eigen praktijk is wel een droom die werkelijkheid wordt. Ik wil mensen helpen een gezonde relatie met voeding op te bouwen, hen goed doen voelen over zichzelf en hen helpen ontspannen. Iemand die ontspannen is en tevreden, is liever voor zichzelf en voor anderen. Dat is mijn manier om de wereld een stukje mooier te maken.”

Genot

De elementen van haar praktijknaam ‘Genieten en voeden’ zijn volgens Justine de twee belangrijkste functies van voeding. “Ieder eetmoment is een moment om je lichaam te voeden. We weten allemaal dat we dat niet kunnen doen met koeken en taart. Een andere belangrijke essentiële functie van voeding is genot. Hier kan bijvoorbeeld een stuk taart wel zeker van pas komen. Genotsvoeding eten we echter meestal op ongeschikte momenten. Sommigen eten genotsvoeding achter het stuur of voor de televisie, maar zijn ze dan echt aan het genieten? Onze hersenen zijn afgeleid waardoor het doel niet raak geschoten wordt en je niet ten volle aan het genieten bent. Ik leer mijn klanten hoe ze correct met genotsvoeding kunnen omgaan. Genieten kan je ook tijdens een ontspanningsmassage. Daarbij voed je niet enkel je lichaam met de gebruikte oliën, maar ook je geest. Mijn doel is dat je met een goed gevoel naar buiten wandelt, vandaar mijn oneliner ‘dé feelgood praktijk’.”

Lichaamssignalen

Justine probeert op haar manier mensen een gezonde relatie met voeding te laten opbouwen. “Ik wil mijn klanten terug in contact brengen met hun eigen lichaamssignalen. Heb jij echt honger, of is het enkel goesting? Die twee zaken vragen immers een andere aanpak. Daarnaast heb je nog een andere vorm van eten, namelijk eten vanuit emotie. Als je vaak eet uit emotie, onregelmatig eet of je je vaak schuldig voelt na het eten, dan weeg je wellicht meer dan jouw ideale gewicht. Ik leer mijn klanten denken in voeding en genot en minder in goed en slecht. Focussen op het gewicht doe ik niet. Dat kan er immers voor zorgen dat je niet meer luistert naar jouw lichaamssignalen maar net handelt naar het getal op je weegschaal. Ik werk gewichtsneutraal. Bij mij hoef je zeker geen honger te lijden. Mensen die mij goed kennen weten dat ik erg chagrijnig kan worden van honger lijden. Toen mijn moeder mijn vriend leerde kennen zei ze al lachend ‘ze mag geen honger hebben en niet oververmoeid zijn en dan is ze de liefste vrouw’. Doe een ander nooit aan wat je zelf niet zou willen, is hier zeker van toepassing.” (TV)

Wie voedingsadvies wil of een ontspanningsmassage wil boeken, kan terecht op www.genietenenvoeden.be.