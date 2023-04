Jurgen verhuist met Fietswerk van zijn woning naar de Marktstraat in Izegem

Van een opmerkelijke verhuizing gesproken. Sinds maandag 17 april heeft de Marktstraat nu ook een fietsenzaak. ‘Fietswerk’ was de woning van Jurgen Schedin ontgroeid, vanaf nu is hij dus te vinden in de handelsstraat van Izegem. “De buren zijn blij met mijn komst.”

Het hoeven natuurlijk niet altijd interimkantoren of opticiens te zijn die een plekje kunnen krijgen in de Marktstraat, moet Jurgen Schedin gedacht hebben toen zijn oog op het pand in de Marktstraat 9, waar vroeger schoenenzaak Frivole huisde, viel. “We waren eigenlijk al langer op zoek. Maar hoewel tijdens corona fietsen booming business was, lag in die periode de zoektocht wat stil. Maar toen ik via Immo Driegelinck dit pand kon bezoeken, waren we er eigenlijk vrij snel uit. De eerste zaterdag van de paasvakantie werd de handtekening gezet, tijdens de vakantie hebben we de zaak klaar gemaakt voor de opening.”

Maar hoe belandt een meubelmaker nu in de fietsenwereld?

“Fietsen is altijd al mijn ding geweest, maar op een bepaald moment hebben we beslist om autoloos te gaan leven. Op de duur begon ik zelf aan fietsen te sleutelen en ging ik in CREO in Roeselare ook een opleiding volgen. Bijscholen in alle onderdelen van de job, zeker ook met de elektrische fietsen, is overigens constant nodig. In bijberoep startte ik thuis met Fietswerk en de mensen vonden vlot de weg naar mij. Ondertussen zagen we ons wel genoodzaakt weer een auto te kopen. Met de hobby’s van de kinderen konden we haast niet anders. Maar ik ben ervan overtuigd dat de macht van koning auto aan het afnemen is, het is nu aan de fietsers.”

Vanwaar de naam Fietswerk?

“Wel, toen ik het nummer Marianneke van Drukwerk hoorde, viel het plots te binnen. Fietswerk werd het. Voor een knap staaltje fietswerk kun je hier terecht.”

Ook je logo is best opvallend.

“Het is eigenlijk een beetje een zelfportret, waarbij ik een beroep kon doen op het creatieve talent van Elke Commeyne, een vriendin van mij. Ik heb er al veel leuke reacties op gekregen.”

Voor wat kunnen de mensen bij jou terecht?

“Voor alle herstellingen aan je fiets, gelijk welk merk het is. Mensen kunnen hier gewoon binnen lopen en dan maken we meteen ook een offerte. De prijs van een herstelling speelt ook een rol natuurlijk, we proberen dat heel democratisch te houden. We proberen heel kort op de bal te spelen, ook voor mensen die ons via Facebook of Instagram contacteren. Ik run de zaak in mijn eentje, maar je zal mijn vrouw hier ook wel eens aantreffen.”

Je blijft het ook combineren met je job in het onderwijs.

“Jongeren warm maken voor techniek, ik heb daar mijn roeping gevonden. Opvolging voor de zaak zit er niet meteen aan te komen, de oudste zou naar het leger willen gaan, onze dochter studeert verzorging en de jongste moet nog kiezen. Maar ik tracht mijn kinderen ook bij te brengen dat geschoolde techniekers hard nodig zijn, vakmannen zullen altijd werk hebben. Omdat ik dus in het onderwijs sta ben ik meestal pas ‘s avonds open. Op maandag en vrijdag van 17 tot 20 uur, op dinsdag en donderdag van 16 tot 20 uur, op woensdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur.”

Je bent hier nu in de Marktstraat terecht gekomen, net nu de rijrichting van de straat veranderd is.

“Mensen die hier met de wagen passeren, moeten vertragen en zullen dus al snel mijn winkel opmerken. Dat vind ik geen slechte zaak. Ik ben hier trouwens door de buren ook welkom geheten, ze zijn blij dat er opnieuw een handelszaak bij gekomen is. Ik heb hier een handelshuurcontract, 3-6-9, afgesloten. Mocht de zaak blijven groeien, moeten we misschien op zoek naar iets groter. Maar eerst hier nu een goede start nemen.”

De Batjes 2.0 staan straks in het teken van de mobiliteit.

“Daar willen wij met de fietsenhandelaars zeker ons steentje aan bijdragen. Deelnemen zal ik zeker, maar wat en waar precies, daar zijn we nog niet uit. Straks is hier ook nog een etalagewedstrijd in aanloop naar het BK wielrennen waaraan ik zeker zal meewerken. Voor mijn etalage kreeg ik de hulp van een andere vriendin, Emily Van Den Broucke.”

Hoe zul je je positioneren tussen de andere fietsenzaken?

“Wij doen hier geen sportfietsen, daar zijn andere collega’s in gespecialiseerd. Wij mikken meer op de families, op de stadsfietsers en de bakfietsers. We zullen hier ook fietsen verkopen, zoals Yuba, compacte fietsen waar je achterop met twee of zelfs drie kinderen kan vervoeren. Een beetje het tegenovergestelde van de bakfiets, waar de kinderen voor in zitten. Bike 43 (Fiets voor drie) zit in dat segment. Ook de Advanced E-bikes zullen we hier verkopen, dat is een merk dat tegen 2025 klimaatneutraal wil zijn. De merken die we verdelen moeten ook wat passen binnen ons verhaal. Voor Ellio zal ik dan weer contactpunt zijn. Dat is een Belgisch merk van speedpedelecs, je zal ze hier kunnen uittesten. Het is een intuïtieve fiets, waarvan de snelheid zich aanpast aan je rijgedrag. We verkopen hier ook zaken die je bij de reguliere fietsenhandelaar bijvoorbeeld niet vindt, bijvoorbeeld extra grote fietzakken. We willen er dus was uitspringen in het aanbieden van mobiliteitsoplossignen.”

Bio Jurgen Schedin Privé Jurgen Schedin (43) uit Wevelgem is getrouwd met de Izegemse Sarah Delaere, die in de Sint-Rafaëlschool lesgeeft. Ze zijn de ouders van Casper (19), Drieke (17) en Oscar (13). Het gezin woont in de Sint-Jorisstraat. Opleiding en loopbaan Jurgen studeerde voor meubelmaker en via de zogenaamde D-cursus kwam hij in het onderwijs terecht. Gaf drie jaar in Onze Jeugd in Roeselare en 13 jaar in het VTI in Izegem les en geeft nu technische vakken aan de eerste- en tweedejaars in de Middenschool in Izegem. Vrije tijd De fiets in al zijn facetten.