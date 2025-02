Jurgen (41) brengt ‘De Velowinkel’ nu ook naar Brugge: “Sint-Andries kan wel een nieuwe fietsenmaker gebruiken”

Jurgen Van Kerrebrouck (41) opende vorige week een nieuwe fietsenwinkel langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries Brugge, waar tot voor kort vleesgroothandel Franal zat. Het is, na Gent, al de tweede vestiging van ‘De Velowinkel’.

De nieuwe fietsenwinkel opende vorige week dinsdag zijn deuren in stilte, maar zaakvoerder Jurgen Van Kerrebrouck wil er later wel nog een officiële opening houden. “Begin april komt er een opendeurweekend, maar ik wou eerst goed gelanceerd zijn. De inrichting moet nog verder afgewerkt worden, het aanbod gaan we geleidelijk opvoeren. Ik wou mezelf niet te veel druk opleggen”, klinkt het.

Jurgen opende 14 jaar geleden een eerste fietsenwinkel in Oostende op den Opex. “Ik heb die drie jaar gehad, maar toen zijn we naar Gent verhuisd en ben ik daar met De Velowinkel begonnen. Ik volgde er destijds een graduaat elektromechanica, en zat er ook op kot. Vandaar dat ik Gent moeilijk kon loslaten. Maar mijn vrouw werkt in Brugge en de kinderen gaan hier naar school.”

De winkel in Gent heeft hij nog steeds, maar nu komt daar dus deze tweede vestiging bij op Sint-Andries. “We wonen hier zelf ook, en als je in Brugge een fietsenmaker zoekt, zul je zien dat de andere kant van de stad op dat vlak veel beter vertegenwoordigd is. Sint-Andries kan dus zeker nog wel een nieuwe fietsenmaker gebruiken – dat hoorde ik trouwens ook al van verschillende klanten”, aldus Jurgen.

Longtail

Je zal in De Velowinkel een breed assortiment aantreffen; van een klassieke stadsfiets tot koers- en bakfietsen, en uiteraard ook een ruim elektrisch segment. “Daarnaast wil ik de longtail introduceren. Ik merkte dat die hier – in tegenstelling tot Gent – nog niet zo ingeburgerd is. Het grote voordeel daarvan, is dat die minder plaats inneemt dan een gewone bakfiets”, zegt Jurgen.

Tot slot kan je hier terecht voor alle reparaties, ongeacht het merk. “Zelf hebben we onder meer Giant, Sparta en Ca Go in huis, en straks komt daar ook nog Velo de Ville bij”, besluit Jurgen.