Jumbo-vestiging in voormalig Tegelhuis in Maldegem?

Als het van Jumbo afhangt, krijgt Maldegem er in de nabije toekomst een achtste grootwarenhuis bij. De winkelketen kreeg voor zijn vergunning een gunstig advies van de gemeente, maar buren gingen daartegen in beroep. Het is wachten op de uitspraak van de Bestendige Deputatie.

De Nederlandse winkelketen Jumbo wil in de handelskilometer langs de N9 een vestiging inplanten. Daarvoor heeft het zijn oog laten vallen op het vroegere Tegelhuis dat al enige tijd naar Waarschoot is verhuisd.

Het zou de bedoeling zijn om het bestaande gebouw af te breken en er een nieuw complex op te trekken. De winkelketen kreeg groen licht van het schepencollege, maar daar werd verzet tegen aangetekend door mensen die achter het vroegere Tegelhuis wonen. Zij vrezen voor geluidsoverlast en drukker verkeer.

Het dossier ligt nu bij de Bestendige Deputatie die op 13 oktober uitspraak zal doen over de vergunning.

Maldegem is niet de enige plaats waar Jumbo voet aan de grond wil krijgen. Dit jaar worden in Vlaanderen nog twee vestigingen geopend en op termijn wil Jumbo een honderdtal vestigingen in ons land hebben. (LV)