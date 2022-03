Jumbo mist zijn start in Oostende niet

De Nederlandse supermarktketen Jumbo opende woensdagmorgen in Oostende zijn alweer achttiende winkel in België en de vierde in West-Vlaanderen, meteen de grootste van ons land. En dat evenement is niet bepaald onopgemerkt voorbijgegaan. De klanten stonden al heel vroeg aan te schuiven. “Zo breiden we ons West-Vlaamse winkelnetwerk nog verder uit”, zegt een tevreden Peter Isaac, managing director van Jumbo België.

Het was een glunderende filiaalmanager Dave Houben die woensdagmorgen even voor 9 uur de deuren van het gloednieuwe Jumbo-filiaal langs de Torhoutsesteenweg opende. Dat gebeurde wat vroeger dan gepland, want heel wat ongeduldige nieuwsgierigen stonden al van voor 8 uur met het gele karretje klaar in de rij om de nieuwe Oostendse supermarkt te ontdekken. De eerste driehonderd klanten kregen er een bloemetje bij en het wachten werd hen aangenamer gemaakt met een beker koffie en een snack. De winkel oogt indrukwekkend en heeft een totaaloppervlakte van ruim 1.250 vierkante meter, wat de ambitie van de Nederlandse keten in de Stad aan Zee, dat al heel wat supermarkten telt, heel duidelijk maakt: er letterlijk en figuurlijk de grootste worden.

“We zijn ontzettend blij met de nieuwe winkel en met het enthousiaste team van zestig medewerkers dat in Oostende klaarstaat”, vertelt Dave Houben. “Allemaal komen ze uit de regio, de meesten uit Oostende zelf en ze hebben zich de Met een dergelijk uitgebreid team kunnen we onze klanten nog meer verwennen met een uitstekende service, een buitengewoon assortiment en uiteraard altijd lage prijzen. Zo kunnen ze bij ons niet alleen terecht voor verse seizoenspecialiteiten, maar ook voor andere maaltijden uit de eigen verskeuken. We willen verder van boodschappen doen een totaalbeleving maken. Zo vindt de klant bij ons verschillende producten uit het HEMA-assortiment terug, met zijn twaalf meter het grootste van alle Belgische winkels. Daarnaast beschikken we over een uitgebreide bloemenwinkel met een ver garantie: straalt je boeket geen zeven dagen, dan krijg je van Jumbo een nieuw. Het zijn trouwens deze extra services die een belangrijke meerwaarde voor de klant bieden”, zegt Dave Houben.

Veurne volgt

Voor Peter Isaac, managing director van Jumbo België betekent de realisatie van het Oostendse filiaal niet het einde voor de expansiedrang van het bedrijf in West-Vlaanderen, integendeel. “We merken dat Belgen onze unieke én, én én formule best smaken en er is inderdaad nog ruimte om ons belevingsconcept verder uit te bouwen”, vertelt Peter Isaac. “Ik ben dan ook ontzettend trots dat we in Oostende onze achttiende winkel in België en tevens de eerste dit jaar mogen openen, en dat op een heel mooie locatie met heel wat parkeermogelijkheden. De combinatie van ons concept, lage prijzen, een mooie winkel en een uitgebreid assortiment is een succes. We mikken erop om dit jaar dertig winkels in Vlaanderen te hebben. De eerste in de rij wordt Veurne. Jaarlijks mogen we tien miljoen klanten verwelkomen en dat spreekt voor zich”, besluit Isaac.