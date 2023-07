Julien (34) begint detailingbedrijf J. Clark langs rijksweg: “Hou van verhalen die mensen vertellen over hun auto’s”

Julien Guéry (34) uit Waregem startte onlangs, zijn nieuwe carwash- en detailingbedrijf J. CLARK langs de Rijksweg in Machelen. Met zijn passie voor auto’s en een oog voor detail, herstelt Julien auto’s in hun oude glorie. “Autodetailing is meer dan alleen een schoonmaak- en opknaptechniek, het is een kunst die veel beheersing en expertise vereist”, zegt Julien.

Julien komt oorspronkelijk uit een Frans dorpje in de buurt van Rijsel, dicht bij de Belgische grens. Hij verhuisde een paar jaar geleden naar Waregem om zich bij zijn Belgische partner te voegen en wilde hier ook zijn bedrijf openen.

“Ik heb altijd al in de auto-industrie willen werken”, begint Julien. “Van nature ben ik erg nauwkeurig en ik heb jarenlang op mezelf aan detailing gedaan. Andere mensen zagen mijn auto en wilden dat die van hen er ook zo uitzag. Zo ben ik beetje per beetje mijn diensten ook aan anderen beginnen aanbieden.”

“Om een perfect resultaat te bekomen met detailing, volg ik zorgvuldig een aantal stappen. Eerst moeten alle vuildeeltjes voorzichtig verwijderd worden. Veel mensen schrobben die weg, maar zo krijg je krassen. Vervolgens polijsten we de carrosserie om die perfect glad te maken. Ook nieuwe auto’s hebben soms ‘sinaasappelhuid’ met kleine oneffenheden in de bovenste laklaag. Als dit allemaal egaal gemaakt is, blinkt de auto als een spiegel. Dat is het effect dat ik wil. Om dat effect zo lang mogelijk te behouden, breng ik nog een laag beschermende wax aan.”

Fascinerend

“Hoe lang dit proces duurt, hangt af van veel factoren. Soms ben ik meer dan een week bezig aan een auto, ik hou van de details en ben een perfectionist. Het is een fascinerende job, ik ontmoet veel leuke mensen en hou van de verhalen die ze vertellen over hun auto’s. Zo blijf ik bijleren en bouw ik een band op met de auto’s. Ik krijg vaak uitzonderlijke modellen in het echt te zien. Als ik er lang aan gewerkt heb, dan wil ik me achteraf meteen zelf een aanschaffen. De prijs van een grondige wasbeurt vanbinnen of vanbuiten start bij 250 euro. Een detailing kan vanaf 950 euro. Ik raad klanten aan om indien mogelijk te beginnen met een detailing en daarna regelmatig langs te komen voor een wasbeurt. Als je je auto mooi en schoon wil houden dan heb ik twee tips: was je auto regelmatig maar was hem zonder aanraking, zo voorkom je krassen.”