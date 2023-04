Julie zet verre droom om in missie met ‘Atelier Moon’: “Stilstaan was nodig om vooruit te kunnen gaan”

Op maandag 1 mei toont Julie Deprez haar keramiekatelier Moon aan het grote publiek. Al sinds haar kindertijd is zij gepassioneerd door aarde en klei. “Ik maakte liever moddertaartjes dan te spelen met de poppen”, aldus Julie Deprez uit Vichte.

Al lang droomde ze van haar eigen keramiekatelier bij haar thuis in Vichte. “Het zat al lang in mijn hoofd, maar het kwam er nooit van”, vertelt Julie. “Jarenlang werd het gezin en het werk op de eerste plaats gezet, dus veel tijd om mijn eigen dromen te volgen was er niet.”

Kantelpunt

Julie Deprez denkt dat het kantelpunt in haar leven kwam toen ze besefte dat haar kinderen, nu zestien en dertien jaar oud, hun eigen weg aan het zoeken waren. “Ik begon in te zien dat er meer was in het leven dan ‘aan zichzelf voorbijlopen’ “, schetst Julie. “Ik ervaarde dat een mens soms eens stil moet staan om vooruit te kunnen gaan. Wat ooit begon als een verre droom werd meer en meer een verhaal en evolueerde naar een tocht met een missie.”

Atelier Moon

‘Atelier Moon’ staat voor kleinschalig, ambachtelijk, sterk, duurzaam en uniek. “In een maatschappij waar alles snel moet gaan en massaproductie sterk aanwezig is, wil ik het anders doen”, benadrukt ze. “Net dàt maakt het verschil. Ik wil terug naar de waarden in het leven die er echt toe doen. Gezellig een kopje koffie drinken, een praatje met de buren, lekker ruikende bloemen in huis en een luisterende aanwezigheid bij verdriet. Het is de kunst om niet voorbij te lopen aan de kleine dingen in het leven in alle eenvoud.”

“Wat voor mij symbool staat voor eenvoud, kracht en schoonheid is de maan. Vandaar mijn naam ‘Atelier Moon’. Alles wat ik maak bij mij thuis vertrekt van een klompje klei tot een afgewerkt product. Localer kan het dus niet. Elk werk gaat minimum vijftien keer door mijn handen. Tijd, geduld, concentratie en vakmanschap staan voorop met daarbij het gegeven dat het niet respecteren van de klei scheuren en barsten geeft.”

Het servies dat Julie maakt is waterdicht. “Het is sterk, voedselveilig èn vaatwasbestendig”, verzekert Julie. “Naast servies maak ik ook vazen, schalen en andere unieke interieurobjecten.”

Karaktervolle urnen

“Door een persoonlijk gemis in het verleden aan een karaktervolle urne, kwam ik op het idee om zelf urnen te maken. Ik wil meer dan zomaar een object in klei maken. Met veel gevoel maak ik mijn urnen waarbij er ook de mogelijkheid is om ze te graveren. Of het nu om het overlijden gaat van een geliefd gezelschapsdier, een stilgeboren kindje, een jonge of oudere mens, rouwen is iets moeilijks.” Door een unieke rustplaats te creëren via een bijzonder element in het interieur, hoopt Julie haar steentje bij te dragen aan het verwerkingsproces. “Zo kan iedereen, elk op zijn of haar manier en ritme, rouwen”, schetst Julie.

“Vergeten is het nooit. Het is een andere vorm van heel graag zien en verder dragen. Vandaar ook mijn typische urnen met de koestersteen als cocon. Het tastbaar vastnemen van de steen kan volgens mij een nabijheid creëren. Als het ware vasthouden wat kostbaar is, letterlijk en figuurlijk. Met mijn urnen ‘Moon’ met het typische kratervormige reliëf, wil ik als het ware de oneindige liefde vangen. ‘I love you to the moon and back’. Zo wordt wat ik maak, niet zomaar een object, maar een werk met een ziel. Als ik daarin slaag, ben ik gelukkig.”

Vol spanning kijkt Julie Deprez uit naar de opening van ‘Atelier Moon’ op 1 mei bij haar thuis. Het atelier zal open zijn tussen 13u en 18u.

Meer info is te vinden via de website www.ateliermoon.be; instagram ateliermoon.juliedeprez of op facebook www.facebook.com/ateliermoonkeramiek