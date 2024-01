Julie Vermeire stelt kledinglijn Soulshine voor met eerste pop-up in Ring Kortrijk

Soulshine, de eigen kledinglijn van Julie Vermeire (25), opent van 17 januari tot en met 20 januari een fysieke pop-upwinkel in shoppingcenter Ring Kortrijk. Ook papa Jacques Vermeire zal woensdag aanwezig zijn voor een meet-and-greet. Als kers op de taart profiteer je van 10 procent korting op de collectie.

De eerste Soulshine pop-up van Julie Vermeire is een feit. Van woensdag tot en met zaterdag kan je in Ring Kortrijk terecht voor haar comfortabele loungewear, ontworpen door Julie en haar team bij Zavala. Op woensdag en zaterdag staan exclusieve meet-and-greets, indrukwekkende dansoptredens en boeiende TikTok-workshops gepland. Om 14 uur ontmoet je Julie en Jacques (Jacques enkel woensdag), gevolgd door een dansdemonstratie van Dansschool Dursin. Om 15 uur staat een TikTok-workshop met Julie gepland en om 15.30 en 16.30 uur volgt opnieuw een dansdemonstratie.

“Ik ben altijd aangetrokken tot kleding die niet alleen comfortabel is, maar ook moeiteloos past bij allerlei gelegenheden” – Julie Vermeire

Julie woont samen met haar partner Laurens Dursin (29) in Kortrijk. Op 18 december lanceerde Julie Soulshine, een collectie geschikt voor loungen, sporten en dagelijks gebruik. “Soulshine is niet zomaar een kledingmerk voor mij. Het is eigenlijk een soort weerspiegeling van mijn levensreis en overtuigingen. Ik ben altijd aangetrokken tot kleding die niet alleen comfortabel is, maar ook moeiteloos past bij allerlei gelegenheden. Het idee is dat je je mooi en zelfverzekerd voelt, waar je ook bent”, aldus Julie.

Soulshine wil milieubewustzijn en ambachtelijk vakmanschap belichamen. “Wij geven prioriteit aan duurzaamheid. Onze toewijding aan het gebruik van biologisch katoen zorgt niet alleen voor een zacht en vriendelijk gevoel op je huid, maar weerspiegelt ook onze inzet voor het verminderen van milieueffecten. Wij maken ethische en duurzame mode. Onze Europese productie, gevestigd in Portugal, getuigt van onze toewijding aan transparantie, kwaliteit en het behoud van traditioneel vakmanschap”, staat te lezen op de website.