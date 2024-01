Julie Vermeire opent pop-up kledinglijn Soulshine in Ring Kortrijk en krijgt steun van papa Jacques

Woensdagnamiddag 17 januari stond ondanks de sneeuw een lange rij aan te schuiven op het gelijkvloers van Ring Kortrijk voor een meet-and-greet met Julie en Jacques Vermeire. Samen met haar partner Laurins Dursin lanceerde ze haar eerste fysieke pop-up voor haar kledinglijn Soulshine. “Om de goede vibes van de collectie mee te geven organiseren we ook dansdemonstraties.”

Jacques Vermeire zakte woensdag speciaal naar Kortrijk af voor de opening van Soulshine. “Uiteraard steun ik graag mijn dochter bij haar ondernemingen. Zelf kocht ik al twee joggings en een pet, en er staan nog zaken op mijn verlanglijstje.” Als het blijft goed gaan voor de kledinglijn van Julie wil de jonge ondernemer nog meer collecties naar buiten brengen. “We vinden kwaliteit belangrijk dus alle kledingstukken zijn gemaakt van organisch katoen. Je kon die al online bestellen, maar veel mensen verkiezen fysiek shoppen om de stof aan te voelen en te passen. Het is voorlopig nog te vroeg om te starten met een echte winkel, maar ik ben blij dat ik deze pop-up al kon organiseren met mijn vriend Laurins, en met de steun van mijn papa.”

“We vinden kwaliteit belangrijk dus alle kledingstukken zijn gemaakt van organisch katoen”

De collectie van Soulshine – bestaande uit T-shirts, sweatpants, hoodies, sjaals, sokken en petten – draait rond comfortabel casual chic en draagt de slogan ‘you look great today’. Tijdens de pop-up geniet je van 10 procent korting op de stuks. “Ik sta voor body positivity. De kledij is oversized en kan je stylen zoals je zelf wil. Mensen moeten zich er comfortabel en goed in voelen. Loungewear waarmee je kan naar buiten komen, sporten, boodschappen doen of zoals ik, dansen. Daarom hebben we ook de Kortrijkse dansschool Dursin uitgenodigd. Ik volg actuele dans bij Marianne, de mama van Laurins.”

“De kledij is oversized en kan je stylen zoals je zelf wil. Mensen moeten zich er comfortabel en goed in voelen”

Soulshine is telkens van 10 tot 19 uur open, nog tot en met 20 januari. Op zaterdag staat om 14 uur een meet-and-greet met Julie gepland, gevolgd door een dansdemonstratie van Dansschool Dursin. Om 15 uur volgt een TikTok-workshop en om 15.30 en 16.30 uur opnieuw een dansdemonstratie.