Julie Roels (38) start eigen outsourcingsbedrijf Pulse Projectsourcing in Izegem: “We kiezen voor persoonlijke aanpak”

Na 20 boeiende jaren in de HR-wereld start Julie Roels (38) met haar eigen zaak ‘Pulse Projectoutsourcing’. “Ik heb veel ervaring kunnen opdoen en voelde me klaar om mijn eigen verhaal te schrijven”, zegt ze.

“Er zijn ondertussen heel wat spelers op die markt, maar wij willen ons onderscheiden door de persoonlijke aanpak. Als trotse moeder van twee dochters weet ik hoe belangrijk het is om een balans te vinden tussen professionaliteit en een persoonlijke aanpak. Naar onze klanten toe, maar ook naar onze medewerkers. Dat kan in kleine dingen zitten: op vrijdag eens samen komen met een hapje en drankje om de werkweek te bespreken, een sms’je bij een verjaardag… kortom tijd vrijmaken voor onze medewerkers. Naar klanten toen zijn we meer dan een leverancier van medewerkers, wij helpen als partner mee denken en zoeken naar een oplossing ook als die niet voor de hand lijkt te liggen. Ik ga ook steevast persoonlijk langs bij de bedrijven.”

Julie heeft als zaakvoerster de dagelijkse leiding over de zaak die zich langs de Rijksweg (ter hoogte van het stadion) bevindt in de Odiel Spruyttestraat 12. “Ondertussen zijn drie medewerkers bij ons aan de slag, straks komen er nog eens vier bij. We organiseerden recent een succesvol jobcafé in ‘t Schuttershof in Ardooie, en blijven constant op zoek naar technisch talent.”

Pulse Projectoutsourcing mikt op industrie en de bouw, waarbij ze medewerkers die bedreven zijn in sanitair en HVAC en schrijnwerk kunnen uitsturen. In de industrie zetten we in op (elektro)mecaniciens, elektriciens en medewerkers voor las- en montagewerk om onze klanten te ontzorgen. Dit voor specifieke projecten of tijdelijke behoeften. “Ons doel is om mensen aan ons te binden & klanten te helpen de operationele lasten te verlichten & zo hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen.”