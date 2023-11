Julie (35) opent babyspeciaalzaak Petites Jubelles in Heist: “Geloof in combinatie tussen webshop en fysieke winkel”

Eind 2020 lanceerde Julie Verbouw (35) haar webshop ‘Petites Jubelles’. Drie jaar later is er nu ook een fysieke winkel in de Knokkestraat in Heist. En de omgeving is Julie niet onbekend want vlak naast haar pand baatten haar ouders de horecazaak Carrello uit. En dat is niet alles want haar zus heeft aan de overkant een interieurwinkel. “Ik huur deze ruimte voor een jaar en daarna is het de bedoeling dat ik een permanente locatie vind in de gemeente.”

Julie weet als geen ander wat het leven van een zelfstandige betekent, want haar ouders baatten al veertien jaar lang het Mexicaanse eet- en praatcafé Carrello in de Knokkestraat in Heist uit. Eind 2020 sloeg Julie de handen in elkaar met haar schoonzus Isabelle om de webshop Petites Jubelles te lanceren. “Isabelle was 30 jaar winkelverantwoordelijke van een babyspeciaalzaak in Eeklo, waar ze altijd instond voor de geboortelijsten”, vertelt Julie. “Maar haar werkgever besliste om de zaak uiteindelijk te sluiten. Wij hebben even getwijfeld of we ook al een fysieke winkel zouden openen, maar Isabelle vond een nieuwe professionele uitdaging in kledingboetiek Scara en in 2022 stapte ze uit Petites Jubelles. Ik had evenwel de smaak te pakken en besliste om op mijn eentje door te gaan.”

Zaterdag doorlopend, andere dagen op afspraak

De opening van haar winkel naast het pand waar Carrello gevestigd was, voelt voor Julie een beetje als thuiskomen, want de buren in de straat zijn nog steeds dezelfde. En er is nog een familielink. Haar zus baat aan de overkant, langs de Graaf d’Ursellaan, de interieurzaak De Houten Kruik uit. “Het is mijn mama die deze locatie zag. Bloemen Anja zat hier 29 jaar. Ik huur dit pand voor een jaar en daarna is het de bedoeling dat ik een permanente ruimte vind in de gemeente. Het is een belangrijke stap. Voorlopig doe ik dit nog steeds in bijberoep. De winkel is op zaterdag doorlopend open van 10 tot 18 uur en op de andere dagen kunnen de mensen langskomen op afspraak. Ik geloof sterk in de combinatie van een webshop en een fysieke winkel. Ik kan de artikelen nu ook aan de klanten tonen en zij kunnen me leren kennen.”

Natuurlijke tinten

Bij Petites Jubelles vind je vooral spulletjes voor baby’s en kinderen tot 4 jaar. Julie wil dit wel nog uitbreiden, zodat ze ook speelgoed en kledij kan aanbieden tot 6 jaar. En wat zijn de trends? “Ik merk dat de mensen tegenwoordig veel bewuster kopen. Je ziet dat ze de weg vinden naar de kleine detailhandel die heel hard zoekt naar de spullen die 100 procent betrouwbaar en in orde zijn voor hun baby. Het natuurlijke aspect is de rode draad in mijn gamma. We hechten daar ook belang aan bij de keuze van onze leveranciers. Zo willen we ook weten waar de artikelen gefabriceerd werden. Deze visie weerspiegelt zich ook wel in de kleuren. Je ziet hier vooral natuurlijke kleuren en geen onderscheid voor jongens en meisjes. We gaan meer voor het hippere.”

De shop ligt letterlijk aan de voet van de Heldentorens in Heist. “Ik zit nu nog wat weggestopt, maar ik hoop dat de winkel zichtbaarder wordt eenmaal de houten panelen rond de werf weggenomen worden. De Kursaalstraat wordt afgesloten en iedereen zal hier moeten passeren. Het is fijn om te weten dat mijn zus aan de overkant zit met haar zaak. We maken ook reclame voor elkaar. De bankjes, lampjes en tafels die hier staan, komen van bij haar”, glimlacht Julie. (FVDB)