Judith opent schoonheidssalon Endless Beauty in K in Kortrijk: “Ik heb een passie voor beauty”

Na acht jaar bij PULPE, waar Judith Devlieger haar passie voor schoonheid ontdekte en voort ontwikkelde, is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Tijdens haar tijd bij de pastabar werkte ze hard achter de schermen om haar dromen in de beautywereld waar te maken. Judith opent nu haar eigen schoonheidssalon Endless Beauty in K in Kortrijk.

Het is een grote stap, maar een die ze vol vertrouwen zet. “Ik heb geen moment getwijfeld om mijn zaak meteen in hoofdberoep te starten. Ik heb zoveel ambitie om door te groeien en groter te worden, en ik wist dat dit niet zo snel zou lukken in bijberoep. Het combineren met een andere job was te veel, en ik wilde volledig kunnen focussen op mijn doelen”, vertelt Judith. De beslissing om haar droom te volgen was voor haar dan ook vanzelfsprekend.

Het idee om met schoonheid te werken is altijd al een belangrijke droom geweest van Judith. Al van jongs af aan hechtte ze veel waarde aan hoe ze eruitzag, omdat ze vindt dat je uiterlijk veel kan zeggen over hoe je je voelt. Alhoewel ze in de middelbare school niet voor schoonheidsspecialiste koos, bleef haar interesse in de beautywereld groeien. Judith begon studies verpleegkundige, maar al snel ontdekte ze dat de zorgsector niet haar ware roeping was. De dagelijkse sleur van het beroep van verpleegkundige paste niet bij haar verlangen naar meer vrijheid en rust.

Droom waarmaken

“Toen besefte ik dat ik mijn passie voor beauty voort wilde ontwikkelen, en sindsdien heb ik geen minuut spijt gehad van mijn keuze om voor mijn droom te gaan”, vertelt ze enthousiast.

In haar salon Endless Beauty biedt Judith een breed scala aan behandelingen aan. Van gelnagels tot biabnagels, van hand- en voetverzorging tot epilatie van het gelaat, oksels en benen. Maar daar stopt het niet. Judith is ook een expert in lash lifts en brow lamination. Ze is daarnaast gediplomeerd huidexpert en make-upartiest, en werkt hard aan het uitbreiden van haar diensten. Binnenkort zal ze ook gelaatsverzorgingen aanbieden, een vak dat haar enorm boeit en waarover ze veel kennis heeft.

De keuze voor de locatie van Endless Beauty kwam eigenlijk onverwacht, maar voelde als een teken. Judith had altijd een nauwe band met haar voormalige baas bij PULPE, en toen hij haar vertelde dat er een leegstaand pand beschikbaar was, besloot ze het eens te gaan bekijken.

Emotioneel

“Het was liefde op het eerste gezicht. De kleuren, de kasten die er al waren – alles paste perfect bij mijn visie”, zegt Judith over de locatie aan de Steenpoort in Kortrijk. Het salon is gelegen in K in Kortrijk, dicht bij de Veemarkt, en heeft de privacy die ze voor haar klanten belangrijk vindt. Het pand is bereikbaar langs de Kleine Sint-Jansstraat en heeft ondergrondse parkeermogelijkheden, wat de toegankelijkheid vergroot. “Het is een ideale locatie om snel door te groeien”, voegt ze eraan toe.

Na acht jaar hard werken bij PULPE, is het afscheid nemen van haar collega’s niet makkelijk. Judith heeft veel geleerd en kansen gekregen die haar geholpen hebben in haar carrière. Ze begon er als studente, groeide uit tot een volwaardig teamlid en nam uiteindelijk de rol van manager op zich. Toch was het tijd om haar eigen weg te gaan. “Ik ga PULPE zeker missen. De PULPE-meisjes zijn mijn vriendinnen geworden en ik heb veel mooie herinneringen aan hen. En ik blijf altijd voor hen klaarstaan. Als mijn baas me nodig heeft, ben ik er zeker voor hem en het team”, zegt ze met een glimlach. De reacties van haar collega’s waren dan ook emotioneel. “Veel van hen zijn door mij begonnen bij PULPE, en nu staan ze elke dag voor mijn deur. Het is geweldig om te zien dat onze band zo sterk is.”

Voortgroeien

Judith heeft een spannende toekomst voor zich, met Endless Beauty als het centrum van haar dromen. Ze is vastbesloten haar zaak te laten groeien en haar klanten te verwennen met de zorg en expertise die ze altijd al heeft geboden. “Dit is pas het begin. Ik kan niet wachten om voort te groeien en mijn passie voor schoonheid voort uit te breiden”, zegt Judith.