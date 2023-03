Jubileum voor De Kaashoek in de Wijngaardstraat: Brigitte verkoopt 40 jaar kaas

Ze maakt het verschil met haar gamma, haar kennis en haar persoonlijke service, zegt Brigitte Duyck over haar succesverhaal in De Kaashoek. Maar na veertig jaar neemt ze straks toch wat gas terug: “Met bakken en bollen sleuren eist zijn tol.”

Brigitte Duyck (60) verkoopt in De Kaashoek in de Wijngaardstraat al veertig jaar een gevarieerd aanbod aan kazen, en dat is uniek in de regio. “De meeste speciaalzaken combineren dat met andere delicatessen. Hier vind je uitsluitend kaas én een persoonlijke touch. Ik selecteer zorgvuldig de kaassoorten volgens de voorkeuren van mijn klanten, en maak ook altijd tijd voor een babbel.”

De stiel leren

In 1983 had Brigitte nog niet veel kennis over kazen, toen ze als gerante in loondienst werkte voor de Kaashalle die, naast hun zaak in Bissegem, een vestiging opende in Kortrijk.

“Ik ging enkele maanden in de leer bij hun andere zaak, terwijl ze hier bezig waren met de verbouwing. Toen leerde ik de stiel en de kaassoorten kennen, maar destijds bestonden er nog niet zoveel. In het begin hadden we een veertigtal soorten, intussen kan dat op het einde van het jaar oplopen tot 250 soorten. Door de jaren heen kwamen meer specialiteiten op de markt en zo ben ik er geleidelijk aan in gegroeid.”

In 2000 nam Brigitte de winkel over. “Na zeventien jaar kende ik natuurlijk het reilen en zeilen van de zaak, dus de overname verliep heel vlot. Elk jaar stellen kaasleveranciers op beurzen nieuwe kaassoorten voor. Na enkele jaren leer je de smaak van je klanten kennen en kan je daarop inspelen. Daarnaast laat ik hen ook nieuwe specialiteiten ontdekken.”

Met de opening van de K in Kortrijk begon haar man proevertjes uit te delen aan de voorbijgangers. “Mensen herkennen mij als de kaasboer, terwijl het eigenlijk mijn vrouw is die de zaak runt. Proevertjes uitdelen is heel leuk. Je babbelt met de mensen en leert ze nieuwe smaken ontdekken”, zegt Patrick Blondeel (63). Je vindt hem nog altijd op zaterdag van 15 tot 18 uur aan de ingang van de winkel.

Tot over de grens

De kaasspeciaalzaak is ook gekend over de grens. “In Frankrijk hebben ze geen vergelijkbare winkels zoals De Kaashoek. Daar promoten ze hun streekkazen en voor een ruimer assortiment moeten mensen naar grootwarenhuizen. In het ruime aanbod vind je hier ook specialiteiten die supermarkten niet aanbieden.”

Het uitbaten van een kaaswinkel valt niet te onderschatten. “Ik doe mijn job heel graag, maar ik zal het niet kunnen blijven doen, want het wordt fysiek wel zwaar. Met bakken en kaasbollen sleuren eist zijn tol. Ik moet ook elk jaar recupereren na veertien dagen dag en nacht werken tijdens de eindejaarsperiode. Ik blijf het nog doen tot mijn 65, maar zal een beetje gas terugnemen.”

De Kaashoek is op maandag, dinsdag en donderdag open van 9 tot 12.30 uur. Op woensdag, vrijdag en zaterdag van 9 tot 18.30 uur. Meer informatie op www.dekaashoekkortrijk.be.