Jozef Samijn na 45 jaar bij Vandemoortele en Cargill met pensioen: “Al die jaren ben ik te voet naar het werk gekomen”

Op 4 februari viert hij zijn 65ste verjaardag, maar donderdag 27 januari was al zijn laatste werkdag. Een carrière van 45 jaar heeft Jozef Samijn er dan op zitten bij Cargill. De man wil zich nu aan zijn hobby’s wijden: lezen, klassieke muziek en trips maken met de trein.

Opgroeien deed Jozef Samijn in de Mandelstraat in een gezin met zes kinderen. Hij had vijf zussen en leerde dus al vroeg zijn mannetje staan. Jozef zou altijd vrijgezel blijven en woont nog steeds in de Mandelstraat. In het begin nam hij nog zijn fiets om zich naar de Prins Albertlaan te verplaatsen, maar al snel kwam hij te voet. Altijd met zijn boekentas in de hand, dus een vertrouwd gezicht voor de mensen die in de buurt wonen.

Aan het Izegemse VTI had Jozef elektromechanica en later automechanica gestudeerd. Opvallend, want hij heeft nooit een auto gehad. Op 6 juli 1977 kreeg Jozef een vast contract in de raffinaderij van Vandemoortele. Daarvoor had hij er al tijdelijk gewerkt en was hij ook een half jaar actief in bouw waar hij elektriciteitsleidingen legde. Bij Vandemoortele en dus later Cargill werkte hij in in het continu ploegenstelsel en dat zou hij tot zijn pensioen blijven doen. In 2006 werd hij tot beeldschermwerker gebombardeerd. “Daarbij volgen wij op scherm alle processen van de raffinaderij. We starten op, geven signalen als er iets dreigt fout te lopen en met de hulp van de veldwerkers lossen we problemen op.”

Dat hij altijd in een ploegenstelsel werkte, had dan ook een invloed op zijn sociaal leven. “Ik ben bestuurslid van Davidsfonds Izegem en van VSVK. Ik hoop daar nu meer activiteiten te kunnen bijwonen. Ik kon eerder al met pensioen gaan, maar verkoos om te blijven werken. Ik heb hier veel sociaal contact, ik zal de collega’s zeker missen. Ik ga pas officieel met pensioen begin maart, maar eerst moet ik nog wat vakantie opnemen.”

Jozef was ook iemand die graag reisde, hij trok twee keer voor zeven weken naar Noorwegen en een vijftal keer naar China waar hij ook het bekende ijssculpturenfestival van Harbin, het grootste ter wereld, bijwoonde. “Maar mijn meest bijzondere reis was met de transsiberische trein via Moskou over Mongolië naar Peking. Ik heb ook altijd graag de trein genomen en ben nu ook nog van plan om van het pensioentarief van de spoorwegen gebruik te maken om heel wat uitstapjes te doen. Verre reizen zitten er niet meer in door mijn gezondheid.”

Jozef houdt ook van opera en klassieke muziek en hij leest graag geschiedkundige boeken. “En daar zal ik straks meer tijd voor hebben.”